El IMSS en Jalisco suma 700 especialistas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco incorporó a 700 nuevas médicos especialistas para fortalecer la atención y ampliar la cobertura de servicios en hospitales y Unidades de Medicina Familiar de la entidad.

Durante el acto de bienvenida, encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, se destacó la coordinación entre el Gobierno estatal y el instituto para mejorar el sistema de salud y enfrentar retos como el control del sarampión y el dengue.

“Nos hemos propuesto ambos tener el mejor sistema de salud, no somos competencia, somos aliados”, afirmó Lemus Navarro.

La delegación del IMSS en Jalisco, considerada la más grande del país con más de cuatro millones de derechohabientes, contará con especialistas en 59 áreas, entre ellas Ginecología, Cardiología, Medicina Familiar y Traumatología.

Del total de contrataciones, 53 por ciento corresponde a mujeres y 47 por ciento a hombres.

Este proceso es resultado del incremento de plazas de residencia, que pasó de 3 mil 500 en 2018 a 9 mil 813 en 2026, así como de la ampliación de sedes formativas y del modelo de reclutamiento que permite a los médicos elegir su destino profesional.

Zoé Robledo destacó que, en el caso de Jalisco, el IMSS cuenta con una plantilla cercana a 38 mil 900 trabajadores y ha incrementado el número de médicos especialistas de 4 mil 563 en 2018 a 5 mil 970 en la actualidad, expansión que permite atender el crecimiento de la población derechohabiente y mejorar la capacidad resolutiva del Instituto.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, subrayó la colaboración estrecha entre el gobierno estatal y el Seguro Social para fortalecer el sistema de salud, donde han suscitado casos exitosos como el trasplante pediátrico apoyado por el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y la atención de emergencias, además del control del brote de sarampión gracias a campañas de vacunación.