Transporte público: podrás rastrear tu camión en tiempo real a través de Google Maps

Para quienes utilizan el transporte público de forma cotidiana, la posibilidad de conocer en tiempo real la ubicación de las unidades ha sido una idea recurrente. Saber exactamente cuándo pasará el camión permitiría organizar mejor los tiempos de salida y evitar esperas innecesarias. En este contexto, Jalisco se perfila como una de las primeras entidades en implementar una solución de este tipo a gran escala.

El Gobierno de Jalisco anunció una colaboración entre la Secretaría de Transporte (SETRAN) y Ualabee, firma que mantiene una alianza tecnológica con Google. El objetivo es habilitar el monitoreo en tiempo real de 220 rutas y alrededor de 4 mil 500 unidades que operan en el estado.

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Este proyecto se desarrollará en dos fases durante 2026. La primera etapa contempla la actualización de los archivos GTFS (General Transit Feed Specification), que contienen la información estática de las rutas. Con ello, será posible mejorar su visualización en plataformas como Google Maps y Waze. Además, se integrarán 100 unidades destinadas a rutas especiales vinculadas con el Mundial de 2026.

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Una vez realizada esta actualización, los usuarios podrán consultar en tiempo real la ubicación de los camiones, lo que facilitará la planeación de trayectos, reducirá los tiempos de espera y contribuirá a traslados más eficientes y seguros. También se prevé la implementación de alertas para informar sobre incidentes en las vialidades o en el servicio, con el fin de anticipar posibles afectaciones.

Actualmente, todas las unidades del sistema cuentan con GPS como parte de su equipamiento, lo que permitirá aprovechar estos datos para mostrar la geolocalización de los vehículos en cuestión de segundos. Este avance posicionaría a Jalisco como la primera entidad del país en integrar este tipo de tecnología de forma completa en su sistema de transporte público.

ESPECIAL/SITEUR

En una segunda fase, que también se desarrollará a lo largo del año, se incorporará la totalidad del parque vehicular, es decir, las 4 mil 500 unidades, para su visualización en tiempo real dentro de plataformas digitales.

Al concluir el proceso, las personas usuarias no solo podrán consultar las rutas disponibles, sino también conocer el tiempo estimado de llegada de la unidad más cercana a su ubicación, lo que permitirá optimizar la organización de sus traslados diarios.

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BB