Con la mira puesta en los últimos equipos invitados para el Mundial 2026, el Gobierno de Jalisco activará este jueves un operativo de seguridad para el partido de repechaje con el objetivo de garantizar el orden en los encuentros que definirán a los últimos equipos que ingresarán a la justa mundialista.

Sin embargo, el operativo no termina hoy, puesto que la estrategia se divide en dos etapas. La primera es el juego de este jueves a las 21:00 horas, y la segunda será la final del repechaje el martes 31 de marzo a las 15:00 horas.

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Refuerzan seguridad para el duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica

Roberto Alarcón Estrada, coordinador de Seguridad en el Estado, confirmó que todo está listo para el choque entre Nueva Caledonia y Jamaica de esta noche.

"El operativo de seguridad se encuentra listo con un aproximado de 2 mil 500 elementos. Las puertas abrirán a las 7:00 pm y los objetos prohibidos son los mismos que en una temporada regular", señaló el funcionario.

Alarcón enfatizó que no se permitirá el ingreso de bengalas, envases de vidrio, objetos punzocortantes ni banderas monumentales. Insistiendo en que la intención es que las familias se den cita con tranquilidad al evento.

Mientras tanto, la Policía Vial implementará cortes a la circulación en avenidas como Patria, Vallarta y Américas. Los agentes sugieren a los automovilistas planear rutas alternas, ya que habrá vigilancia especial en la carretera a Chapala y en los alrededores del Aeropuerto para asegurar el paso de los convoyes de las delegaciones que disputarán el repechaje.

Operativo en Jalisco cuenta con respaldo total del Gobierno federal

Por su parte, Alfonso Briseño Torres, secretario técnico de la Mesa para el Mundial 2026, destacó la coordinación con el Gobierno Federal.

"Hay un apoyo incondicional de la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que también está aportando elementos para estos partidos de repechaje", explicó el director.

Briseño Torres reveló que se tiene registro de más de 30 mil boletos vendidos, lo que apunta a un estadio prácticamente lleno para el cotejo. Ante esto, recomendó a los aficionados tener su boleto a la mano, ya sea físico o digital, para no retrasar las filas en los ingresos.

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En cuanto a la tecnología, el operativo contará con herramientas de vigilancia avanzada. Se instalará un C2 Móvil con unidades tipo Cybertruck y equipo especializado antidrones para bloquear cualquier aeronave no autorizada . Además, el Escuadrón Táctico Aéreo y binomios caninos K9 realizarán recorridos preventivos en los filtros de seguridad.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a los asistentes a darse cita con al menos dos horas de anticipación para evitar congestionamientos. Al terminar el partido, se mantendrá el patrullaje a pie y en unidades motorizadas para asegurar un desahogo ordenado de los estacionamientos y las rutas del transporte público que conectan con el estadio.

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