Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y qué mejor manera de disfrutarlas refrescándose en un balneario cerca de Guadalajara.

En esta nota te decimos algunas opciones que puedes visitar.

Balnearios cerca de Guadalajara

Los Camachos Parque Acuático

Uno de los balnearios más populares cerca de la ciudad y fácil de llegar. Cuenta con toboganes y áreas para toda la familia. Es ideal para salidas en grupo.

Ubicación: Carretera a Saltillo Km 19, Nva. Zapopan, 45280 Guadalajara, Jal., México

Balneario Cañón de las Flores

Un recóndito lugar en el Bosque La Primavera cuenta con espacio de agua templada y entorno natural. Un espacio ideal cerca de la naturaleza para poder relajarse y olvidarse de la rutina de la ciudad.

Ubicación: Avenida Cañón de las Flores n.º 100, La Primavera, 45220 Zapopan, Jal., México

El Encanto Balneario

Una de las mejores opciones de balnearios económicos en Guadalajara para visitar en vacaciones de Semana Santa. Cuenta con albercas y áreas básicas como de comida y descanso.

Ubicación: Camino a Agua Caliente, Zapopan, Jalisco, México (entrando por Tesistán, tomando la Avenida Santa Lucía).

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Agua Caliente Parque Acuático

Uno de los balnearios más famosos de Guadalajara y Jalisco destaca por sus toboganes y aguas termales. Muy cerca de la ciudad, a unos 30-40 minutos de Guadalajara.

Ubicación: Carretera Guadalajara, A Barra de Navidad Km 56, Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México

Chimulco Water Park

Uno de los mejores espacios cerca de Guadalajara para disfrutar de sus aguas termales. Otra de las atracciones es su río lento para relajarse. Disfruta de este lugar en compañía de tu familia.

Ubicación: Carretera a Estipac Km 1.5, Av. Vicente Ruiz Sahagún 75, Av. Vicente Ruiz S 75, Balneario Chimulco, 45730 Villa Corona, Jal., México.

Parque Acuático “El Palmar”

Uno de los mejores balnearios cerca de Guadalajara que destaca por su diversión y su buen precio. Cuenta con albercas grandes y toboganes.

Ubicación: Calle San Juan 14, Col. El Vado, 45429 Tonalá, Jal., México

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