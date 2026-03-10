En Semana Santa 2026, como cada año, se realizará una serie de prácticas religiosas con las que los creyentes católicos reflexionan sobre la vida de Jesús.

Por ejemplo, el Jueves Santo destaca como una fecha importante dentro del calendario litúrgico católico, pues marca la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión. Entre las muchas tradiciones relacionadas con este día, el recorrido de los 7 templos aparece como una oportunidad no solo de mostrar la fe, sino para conocer algunos de los edificios emblemáticos, las iglesias o templos.

7 templos emblemáticos de Jalisco que NO son la Catedral y el Expiatorio

Por si estás interesado en conocer más allá o quieres armar un plan para esas fechas, te presentamos una lista de los 7 templos emblemáticos de Jalisco que van más allá de los que se encuentran en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los cuales, por la distancia que tienen entre cada uno, no es posible visitar en un día; sin embargo, los puedes ver cuando tengas alguna oportunidad, por ejemplo, en las vacaciones de Semana Santa.

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe - Puerto Vallarta

La Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe es un lugar de culto católico en el municipio de Puerto Vallarta, en la costa de Jalisco. Está abierta todos los días, con servicios en inglés disponibles los sábados y misa en español e inglés los domingos.

Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos - San Juan de los Lagos

La Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos se ubica en el municipio de San Juan de los Lagos. Esta iglesia ocupa el segundo lugar en cuanto al número de visitantes en México, con más de cinco millones de peregrinos al año, después de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

Parroquia San Cristóbal - Mazamitla

Construida en el siglo XX, la Parroquia de San Cristóbal, localizada en el Pueblo Mágico de Mazamitla, se convirtió en uno de los lugares más atractivos del sureste del Estado.

Parroquia Santiago Apóstol - Tequila

En el municipio de Tequila se erige, en la plaza central, una iglesia de piedra atractiva para los visitantes. Se trata de la Parroquia de Santiago Apóstol, que data del siglo XVII.

Basílica de Nuestra Señora del Rosario - Talpa de Allende

Esta iglesia destaca porque cada año llegan los peregrinos que recorren rutas de más de 100 kilómetros para venerar a la Virgen del Rosario. Su construcción data del siglo XVIII, y es uno de los edificios más emblemáticos del turismo religioso de Jalisco.

Templo de Nuestra Señora de Guadalupe - Tapalpa

De fachada cubierta de ladrillos rojos, esta edificación destaca en el Pueblo Mágico de Tapalpa, en la región Lagunas. La nueva construcción data del año 1970.

Templo del Calvario - Lagos de Moreno

El portal mexicodesconocido.com señala que este edificio está inspirado en la Basílica de San Pedro en Roma, y que su ubicación en la cima del Cerro de la Calavera permite las mejores vistas hacia el municipio de Lagos de Moreno, otro de los que más creyentes católicos tiene en Jalisco.

