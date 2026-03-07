¿Cuánto tiempo se hace de Guadalajara a Guayabitos?

Falta muy poco para que millones de estudiantes y personal académico de México inicien una pausa en sus actividades con motivo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Muchas familias aprovechan para descansar, mientras otras toman el auto o se suben al autobús para viajar y conocer lugares distantes de casa.

En el caso de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), muchos toman la carretera para viajar a los destinos de bosque o playa, y entre estas últimas, Rincón de Guayabitos, en el estado de Nayarit, se convierte en una de las opciones más populares, no solo porque ofrece precios económicos, sino porque además no queda tan lejos de la ciudad.

En las playas de Rincón de Guayabitos se pueden encontrar variedad de hoteles, bungalows, y toda clase de actividades marinas para la familia. Se trata de un lugar que es reconocido como la alberca más grande del mundo, por sus olas tranquilas y aguas claras, junto a sus arenas doradas; además, existen salidas desde la playa hacia la isla del Coral, famosa por sus arenas blancas, a solo unos minutos en lancha.

Las playas de Guayabitos se encuentran en el municipio de Compostela, Nayarit, a 232.8 km de Guadalajara, según información de Google Maps.

Para llegar a este destino se debe conducir por la carretera Guadalajara-Tepic - Libre Nogales, o la Autopista Guadalajara - Puerto Vallarta.

Por la primera vía, el recorrido se realiza en 3 horas y 54 minutos; en la segunda, se llega en 2 horas y 53 minutos aproximadamente.

El portal rivieranayarit.com.mx señala que las playas de Rincón de Guayabitos forman parte de la Riviera Nayarit, y se extienden por 2 kilómetros de largo y 30 metros de ancho. Son el lugar ideal para visitar en familia, ya que ofrecen hospedajes y restaurantes ideales para ellos, además de que, por ejemplo, en la Isla del Coral se pueden realizar actividades como snorkel, ideal para niños y jóvenes.

La página de Internet señala que el nombre de Guayabitos se deriva de los árboles de guayaba que crecen en la zona, de clima templado, y con cuyo fruto se elaboran dulces tradicionales como rollo o cuero.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

Todos los estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, así como algunos de educación media superior (preparatorias) y superior (licenciaturas y posgrados), contarán con vacaciones en Semana Santa y durante la Pascua de 2026, las cuales se extenderán del 30 de marzo al 10 de abril. Esto significa que los estudiantes, así como el personal docente, tienen como fecha de regreso a las aulas el lunes 13 de abril, tras haber asistido por última vez a los planteles el jueves 26 de marzo, ya que el viernes 27 es día de Consejo Técnico Escolar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF