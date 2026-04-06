Ya se fue la Semana Santa pero aún nos queda la Semana de Pascua, con la que miles de tapatíos buscan aprovechar al máximo los últimos días de vacaciones. Sin embargo, el tiempo de traslado es uno de los principales motivos al momento de elegir entre un destino u otro. Toma nota, que la playa de la cual te hablaremos está a menos de cuatro horas de la calurosa ciudad de Guadalajara.

Descubre Bahía Chacalilla, en Nayarit

Para quienes desean salir de Guadalajara rápidamente y sin complicaciones, la Bahía de Chacala, también llamada Chacalilla, ubicada en el estado de Nayarit, se corona como la alternativa más buscada. Este rincón pintoresco es la primera ventana al Pacífico desde la ciudad.

A diferencia de otros puntos turísticos que suelen estar saturados en esta temporada, esta bahía ofrece un entorno de inmensa belleza natural. Su oleaje tranquilo y su arena suave crean un ambiente perfecto y seguro para el descanso familiar.

Además, gracias a las recientes mejoras en la infraestructura vial de la región, el trayecto desde la capital de Jalisco se ha reducido de manera significativa. Esto permite a los viajeros disfrutar más tiempo en el mar y menos al volante.

¿Cómo llegar y cuánto cuesta el trayecto?

El viaje en vehículo particular abarca aproximadamente 248 kilómetros de distancia. Si las condiciones del tráfico lo permiten, esto se traduce en un tiempo estimado de apenas 3 horas con 18 minutos, una verdadera ventaja para los turistas.

Para planear tu presupuesto de esta Semana de Pascua, debes considerar el pago de casetas de cobro en la ruta hacia la costa.

El costo total estimado para un automóvil estándar es de 452 pesos en un viaje de ida. Esta cifra lo convierte en un destino bastante accesible para las familias que buscan una experiencia memorable sin gastar una fortuna.

Los peajes se dividen de la siguiente manera: la caseta de El Arenal tiene un costo de 205 pesos, Plan de Barrancas cuesta 141 pesos, Tequepexpan está en 64 pesos y finalmente la caseta de Compostela requiere 38 pesos.

Recomendaciones para tu viaje exprés

Arranca tu viaje antes de las 7:00 a.m. para evitar el congestionamiento habitual en la salida a Nogales y aprovechar la luz del día.

Antes de tomar la autopista, verifica la presión de tus llantas, los frenos y los niveles de líquidos de tu automóvil para evitar contratiempos.

Disfruta de los restaurantes tipo ramada frente al mar; probar el tradicional pescado zarandeado es un requisito indispensable en la región.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan el uso constante de bloqueador, así como mantenerse hidratado durante toda la jornada bajo el sol.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

