Semana Santa: Top 3 de playas de Puerto Vallarta para visitar en familia

Puerto Vallarta es uno de los destinos favoritos en México para viajar en familia, gracias a su clima cálido, su oferta turística y, sobre todo, sus playas. Si estás planeando unas vacaciones, elegir bien el lugar puede hacer toda la diferencia, especialmente cuando viajas con niños o buscas un ambiente tranquilo.

A continuación, te presentamos un Top 3 de playas en Puerto Vallarta ideales para disfrutar en familia, tomando en cuenta factores como seguridad, oleaje, accesibilidad y actividades.

Playa Mismaloya: naturaleza y tranquilidad

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Ubicada al sur de la ciudad, esta playa es una de las más recomendadas para familias. Se caracteriza por estar dentro de una bahía, lo que genera un oleaje suave y condiciones seguras para nadar.

Además de su entorno rodeado de selva, ofrece servicios como restaurantes, renta de equipo y paseos en lancha, lo que permite pasar un día completo sin preocupaciones.

También es un sitio con valor histórico, ya que aquí se filmaron escenas de la película La noche de la iguana, lo que la convirtió en un punto turístico reconocido.

Ideal para: familias que buscan comodidad, servicios y mar tranquilo.

Playa Las Gemelas: aguas claras y ambiente relajado

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Estas dos pequeñas playas destacan por su arena clara y sus aguas color turquesa. Son menos concurridas que otras zonas, lo que permite disfrutar de un ambiente más tranquilo y familiar.

El oleaje suele ser moderado, por lo que es una buena opción para nadar con precaución. Sin embargo, al ser una playa más natural, cuenta con pocos servicios, por lo que se recomienda llevar alimentos y sombrilla.

Ideal para: familias que prefieren un lugar más relajado y sin multitudes.

Playa de Oro: accesibilidad y servicios

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Si buscas una playa práctica y fácil de llegar, esta es una excelente opción. Se encuentra dentro de la zona hotelera, lo que facilita el acceso y ofrece múltiples servicios cercanos.

Es amplia, cómoda y cuenta con infraestructura turística, lo que la hace perfecta para familias que viajan con niños pequeños o adultos mayores.

Ideal para: quienes buscan comodidad, restaurantes y accesos sencillos.

¿Cuál elegir?

Cada una de estas playas tiene algo especial:

Mismaloya: equilibrio entre naturaleza y servicios

Las Gemelas: tranquilidad y paisajes espectaculares

Playa de Oro: comodidad y fácil acceso

En general, Puerto Vallarta ofrece opciones para todos los estilos de viaje, pero estas tres destacan por ser especialmente amigables para familias, ya sea por su seguridad, ambiente o facilidades.

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