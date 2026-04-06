En el actual escenario de la Declaración Anual 2025 correspondiente a marzo y abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmaron que todos los contribuyentes mexicanos pueden recuperar dinero que pagado de más o de forma indebida, siempre y cuando realicen el trámite vía digital y cumplan con los siguientes requisitos. En esta nota te contamos los detalles.Será a través del Formato Electrónico de Devolución que, tanto personas físicas como morales podrán solicitar el reintegro de recursos, dar seguimiento a su caso y, en caso favorable, obtener una devolución en la cuenta bancaria.Las autoridades del SAT explicaron que existe uno que otro escenario en el que procede una devolución, sobre todo, cuando hay saldo a favor o pagos incorrectos. Entre los casos más comunes hay once, los cuales son:Es importantísimo que consideres que el SAT puede "devolver" dinero siempre y cuando haya un saldo a favor en la Declaración Anual de 2025. Los requisitos inamovibles son: cumplir con la declaración de impuestos en tiempo y forma, considerando las siguientes fechas:Para acceder a la retribución, el contribuyente debe contar con la siguiente documentación:Es fundamental cargar los archivos en el formato indicado, verificar la información antes de enviarla y conservar el acuse electrónico para cualquier aclaración. Una vez enviada la solicitud, el proceso puede monitorearse directamente en el portal del SAT. En caso de errores —por ejemplo, en la cuenta bancaria—, existe la opción de corregir la CLABE mediante el Buzón Tributario, siempre que se respalde la modificación con la documentación correspondiente y la e.firma.Como es costumbre, te recomendamos presentar tu declaración de impuestos en el tiempo indicado para evitar cualquier sanción del SAT. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO