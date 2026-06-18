La tarde de este jueves 18 de junio del 2026, miles de tapatíos se quedaron con las ganas de ver el partido México vs Corea del Sur en las pantallas gigantes del FIFA Fan Fest Guadalajara: ¿la razón? El recinto alcanzó su máxima capacidad aproximadamente a la una de la tarde, 6 horas antes de que comience el juego que promete hacer explotar el Estadio Guadalajara.

Ante esto, Protección Civil Jalisco recomendó elegir otro espacio para ver el juego: "Debido a que se ha alcanzado la capacidad operativa prevista para la zona, los accesos han sido cerrados y ya no es posible el ingreso de más personas al área del evento. Invitamos a las y los aficionados a disfrutar del encuentro entre México y Corea del Sur en otros espacios habilitados, como restaurantes, bares y establecimientos comerciales que transmitirán el partido", se lee.

Lo cierto es que consultar la capacidad de aforo del FIFA Fan Fest Guadalajara 2026 no es un problema ya que puedes monitorearlo EN TIEMPO REAL desde tu teléfono celular gracias a la aplicación Guadalajara App y acá te decimos cómo sacarle el jugo en esta justa mundialista.

¿Cómo checar en TIEMPO REAL el aforo del FIFA Fan Fest Guadalajara 2026 con Guadalajara App?

Lo único que tienes que hacer es descargar en tu celular la aplicación Guadalajara APP disponible en Google Play Store y en iOS; una vez instalada, entras en ella y, sin registros previos ni necesidad de crear una cuenta, se despliega en la pantalla principal el clima, eventos turísticos de interés y el dato que nos interesa: el aforo del FIFA Fan Fest Guadalajara 2026.

Este jueves, por ejemplo, comprobamos que el partido Canadá vs Catar que se juega de las 04:00 a las 06:00 de la tarde ya está al 100% de su capacidad: "Lo sentimos, ya no hay cupo", se lee abajo de un gráfico en color rojo que muestra que el lugar está repleto.

Si quieres saber más de la agenda mundialista y en qué otros lugares puedes disfrutar de los partidos en los siguientes días, entonces puedes irte a la opción "Guadalajara Mundialista", en donde además de la gráfica está una agenda con los siguientes eventos con fechas y horas, la lista de eventos prohibidos y un mapa interactivo.

¿Cuántas personas caben en el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026?

En medio de los filtros de seguridad, las apreturas y el inigualable ambiente que se vive todos los días en el FIFA Fan Fest instalado en el corazón de la Perla Tapatía, es importante remarcar que, de acuerdo con las cifras oficiales del Comité Organizador del Mundial, la instalación tiene un aforo máximo de 18 mil personas.

¿Qué objetos están prohibidos en el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026?



Si te interesa asistir a alguna de las actividades del FIFA Fan Fest instalado en Plaza Liberación, estos son los objetos PROHIBIDOS:

Cigarros

Encendedores

Cualquier tipo de cigarros electrónicos y/o vape

Paraguas

Equipos de fotografía profesionales

Alimentos y bebidas

Mascotas

Banderas mayores a 1.5 metros

Astabanderas

Aerosoles

Altavoces o sirenas

Bultos maletas o mochilas

Carreolas

Instrumentos

Balones

Envases o recipientes

Encendedores o estrobos

Sombrillas

Luces láser

Pancartas

Armas, explosivos y drogas o sustancias ilícitas

JM