Para realizar entrevistas contextuales y la toma de muestras de ADN para fortalecer los procesos de identificación humana, las familias de personas desaparecidas que habitan en Ocotlán y la región Ciénega de Jalisco serán atendidas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

¿Cuándo se realizará la Brigada Forense en Ocotlán?

La Brigada Forense realizará estas acciones el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de julio de 2026, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en la Casa de la Cultura de Ocotlán, ubicada en la calle Coronel Guerrero S/N, en la colonia Centro.

El IJCF recomienda agendar previamente una cita mediante llamada telefónica o mensaje de WhatsApp al número 3314-11-2215, ya que el proceso de entrevista y toma de muestras tiene una duración aproximada de dos horas por familia, lo que permite brindar una atención ordenada y personalizada.

“Invitamos a la comunidad de Ocotlán y sus alrededores a nuestra brigada de atención a familiares que tienen una persona desaparecida. Estaremos realizando entrevistas contextuales para recabar características individualizantes de sus familiares desaparecidos, así como estaremos tomando muestras de ADN”, explicó Jessica Gutiérrez, coordinadora de la Brigada Forense del IJCF.

La Brigada Forense brindará atención a familias provenientes de cualquier municipio de la región Ciénega o de localidades cercanas, entre ellas Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey.

El objetivo es recabar información documental sobre la desaparición de la persona, registrar sus características individualizantes y obtener información genética de sus familiares, la cual será incorporada a las bases de datos institucionales para su cotejo con los registros de personas fallecidas bajo resguardo del Instituto.

Los servicios son completamente gratuitos y no es necesario haber presentado una denuncia por desaparición para acceder a ellos.

Requisitos para asistir a la Brigada Forense

Las personas que acudan deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de menores de edad, será necesario presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Como parte del procedimiento, se realizará una entrevista contextual para recabar información relacionada con la desaparición y documentar características particulares de la persona buscada, como estatura, cicatrices, tatuajes, prótesis, piezas dentales y otros rasgos distintivos.

Se recomienda llevar fotografías recientes de la persona desaparecida, preferentemente en las que puedan apreciarse con claridad sus características físicas, ya que constituyen un apoyo importante para el proceso de identificación.

Posteriormente, se efectuará la toma de muestras de ADN. Para ello, es importante que las familias consulten con el personal especializado del IJCF quién es el familiar más adecuado para fungir como donador potencial, preferentemente la madre, el padre, una hija o un hijo de la persona desaparecida.

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NA