El FIFA Fan Fest Guadalajara 2026 se convirtió en todo un éxito desde la inauguración del Mundial... de hecho, la respuesta de los fans fue tan arrolladora que, a 6 horas de que inicie el encuentro de México vs Corea del Sur que se celebrará en el Estadio Guadalajara, las autoridades emitieron un mensaje preventivo: el lugar alcanzó su máximo aforo y, por lo tanto, ya no permitirían la entrada de más personas... ¿pero cuál es su capacidad límite?

¿Cuántas personas caben en el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026?

En medio de los filtros de seguridad, las apreturas y el inigualable ambiente que se vive todos los días en el FIFA Fan Fest instalado en el corazón de la Perla Tapatía, es importante remarcar que, de acuerdo con las cifras oficiales del Comité Organizador del Mundial, la instalación tiene un aforo máximo de 18 mil personas.

¡Así es! Aunque 18 mil personas puede sonar para algunos una cifra grande, lo cierto es que ya van varias ocasiones en que el aforo en la Plaza Liberación se ve superado en cuestión de horas, sobre todo en los partidos de México y selecciones como Argentina, Francia, Alemania y Portugal, cuyos encuentros siempre llaman la atención.

Por ejemplo, este jueves 18 de junio los fans comenzaron a llegar desde muy temprano para alcanzar un buen lugar y ver el segundo partido de la Selección Mexicana en una pantalla gigante con sonido envolvente; además del juego, hay actividades recreativas, pabellón gastronómico y un ambiente inigualable para mejorar la experiencia.

¿Qué objetos están prohibidos en el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026?

Si te interesa asistir a alguna de las actividades del FIFA Fan Fest instalado en Plaza Liberación, estos son los objetos PROHIBIDOS:

Cigarros

Encendedores

Cualquier tipo de cigarros electrónicos y/o vape

Paraguas

Equipos de fotografía profesionales

Alimentos y bebidas

Mascotas

Banderas mayores a 1.5 metros

Astabanderas

Aerosoles

Altavoces o sirenas

Bultos maletas o mochilas

Carreolas

Instrumentos

Balones

Envases o recipientes

Encendedores o estrobos

Sombrillas

Luces láser

Pancartas

Armas, explosivos y drogas o sustancias ilícitas

JM