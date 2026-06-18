Fan Fest de Guadalajara alcanza aforo máximo horas antes del México vs Corea del Sur

La pasión por el Mundial 2026 se desbordó este jueves 18 de junio en la capital jalisciense. A seis horas de que arrancara el esperado encuentro entre la Selección Mexicana y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, el Fan Fest instalado en la Plaza Liberación alcanzó su capacidad máxima de 18 mil asistentes.

Poco antes de la 1:00 de la tarde, el Comité Organizador del Mundial en la Perla Tapatía informó que el acceso al recinto quedó completamente saturado debido a la gran respuesta de los aficionados, por lo que ya no será posible permitir el ingreso de más personas durante las próximas horas.

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Desde temprana hora, miles de seguidores del Tricolor comenzaron a congregarse en el corazón del Centro Histórico para asegurar un lugar y vivir la experiencia mundialista a través de las pantallas gigantes, actividades recreativas y el ambiente festivo que ha caracterizado a este lugar en los últimos días.

Recomiendan seguir el partido en otros lugares por lleno en el Fan Fest de Guadalajara

Ante el lleno total, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar trasladarse a la zona con la intención de ingresar al Fan Fest, ya que no habrá espacio disponible. En su lugar, recomendaron seguir el partido entre México y Corea del Sur en restaurantes, bares, comercios y otros espacios públicos habilitados en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, las autoridades exhortaron a los asistentes a planear con anticipación su salida para su traslado a los distintos puntos de reunión, debido a la alta afluencia de personas y a la posible saturación de las principales vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El lleno absoluto del Fan Fest refleja el entusiasmo que ha despertado la participación de México en la Copa Mundial 2026 y confirma a Guadalajara como una de las sedes con mayor ambiente futbolero del torneo.

Guadalajara se alista para otra noche mundialista

México buscará aprovechar el respaldo de su afición en Guadalajara para mantener el paso perfecto y dar un golpe de autoridad en la fase de grupos del Mundial 2026, mientras que Corea del Sur intentará confirmar las buenas sensaciones que dejó en su debut y demostrar que puede competir por el primer puesto del sector.

El Estadio Guadalajara será escenario esta noche, en punto de las 19:00 horas , de un choque entre dos equipos que comenzaron el Mundial 2026 con el pie derecho y que llegan con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Con el liderato del Grupo A en disputa y la posibilidad de acercarse a la siguiente ronda, se espera un partido intenso en la ciudad.

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