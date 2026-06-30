Expertos aseguran que el ánimo mundialista ha cambiado la percepción de seguridad en México

Gracias al ánimo, los festejos y el ambiente mundialista en México, sumado a que la Selección Mexicana ha hecho un buen papel, la percepción de seguridad en el país, y en particular en Jalisco, ha tenido un cambio positivo, afirmaron especialistas. Resaltaron que autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron la seguridad en Guadalajara, por lo que ha sobresalido frente a las otras dos ciudades sede, Ciudad de México y Monterrey, pues la ciudadanía ha abrazado con efervescencia la Copa del Mundo.

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que la animosidad y el buen papel de México han hecho que se olviden los problemas de inseguridad. La presencia constante de las Comisarías municipales, Policía del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, sobre todo en espacios públicos, ha ayudado a dar una imagen positiva de seguridad y vigilancia, tanto a habitantes de la ciudad como a turistas extranjeros.

Apuntó que los colectivos de personas desaparecidas no han logrado visibilizar sus demandas, mientras que otros problemas han sido "eclipsados". En contraste, en Ciudad de México hay mayores dificultades con protestas y manifestaciones, mientras que en Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha enfrentado cuestionamientos y críticas airadas. El Gobernador Pablo Lemus ha mostrado más "relajado", afirmó.

Una mayor tensión en las otras dos sedes

En la capital del país y Monterrey existe más tensión, mientras que en Guadalajara, gracias a los conciertos gratuitos y actividades para la ciudadanía el ambiente ha sido diferente, anotó. "En Jalisco, hasta ahorita, se ha cumplido cabalmente con resguardar la seguridad, en términos generales. Jalisco sale bien librado en este evento de talla mundial".

"(Ha cambiado la percepción de seguridad) en cuanto a animosidad se refiere. La gente piensa más bien en los triunfos de la Selección Mexicana que en los problemas de inseguridad y creo que el ánimo es positivo. Cuando le va bien a la Selección, en este país la gente siente que la va bien a ellos", añadió.

Por su parte, Arturo Villarreal, también académico de la UdeG, coincidió en que la ciudadanía "olvida" los problemas, como una especie de catarsis . Reconoció que se implementaron dispositivos de seguridad importantes en espacios públicos, con lo que locales y extranjeros se sentían seguros; sin embargo, el reto es regresar a la "normalidad" tras el Mundial.

"Este tipo de fenómenos sirven para la cohesión social y la sensación de sentirse libres, de alguna manera […]. Nuestro país ha demostrado, organizativamente, estar a la altura y creo que Guadalajara ha hecho un excelente papel, pero esto se va acabar en un mes", mencionó.

Ciudad de México, puntualizó, que "quedó a deber" en cuanto al Aeropuerto y la promoción fallida del ajolote como mascota mundialista, mientras que Monterrey tuvo una presencia menos vistosa en la Copa del Mundo , salvo el partido de Marruecos contra Países Bajos.

"Aquí Guadalajara sí tuvo buenos partidos, incluido el de la Selección Mexicana. Estuvo todo muy bien en la ciudad", finalizó.

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