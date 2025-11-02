Empresas trabajan para prevenir la violencia laboral

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) clausuró los trabajos del programa “Asociaciones por la Igualdad” (API) 2025, enfocado en la prevención de la violencia laboral y la promoción de entornos igualitarios. La ceremonia reunió a representantes del sector público, sindical y empresarial.

A través del proyecto EQUILIBRA, la Asociación INCIDIR impartió cerca de 30 talleres en empresas de municipios como Amatitán, Atotonilco, Degollado, Ocotlán, Tolimán, Tepatitlán y la Zona Metropolitana de Guadalajara, beneficiando a más de mil 500 personas. Los talleres abordaron temas de igualdad de género y estrategias para eliminar la violencia en los centros de trabajo.

Fabiola Loya Hernández, titular de SISEMH, destacó la colaboración de INCIDIR y el compromiso de las empresas participantes. “Este es el resultado de un año de trabajo conjunto que demuestra el firme compromiso del sector empresarial con hacer equipo para promover la igualdad y prevenir la violencia laboral”, señaló.

Violeta Azcona, responsable del proyecto EQUILIBRA, agradeció la confianza de SISEMH para ejecutar la iniciativa y capacitar a las empresas en materia de igualdad y prevención de violencia laboral.

Durante el evento se presentó un informe detallado sobre los logros del programa, incluyendo la metodología empleada para erradicar barreras que afectan a las mujeres en sus lugares de trabajo.

Entre los aliados del programa se encuentran la Asociación de Industriales El Salto, Asociación de Recursos Humanos Alto Sur, Asociación Femenina Pro México A.C., los ayuntamientos de Atotonilco El Alto y Degollado, así como instituciones y empresas como Hotel Cinco Diamantes, Ready Tepatitlán, Esfera Industrial y la Universidad del Valle de Atemajac.

