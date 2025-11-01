En el operativo implementado desde el jueves pasado a fin de prevenir riesgos durante las “Rodadas del terror”, 35 personas fueron detenidas y 135 motocicletas retiradas de circulación, así como un vehículo tipo razer, por realizar maniobras temerarias en la vía pública y por alterar el orden en las vialidades.

Desde el 30 de octubre se despegaron las labores de vigilancia, con las cuales se detectó una concentración de motociclistas sobre avenida Normalistas, en Guadalajara. Se retuvieron 15 unidades, cuyos conductores no portaban con la documentación correspondiente ni con casco de seguridad.

En tanto, anoche se detectaron varios contingentes de motociclistas realizando maniobras temerarias en la vialidad en Tonalá, Guadalajara y Zapopan. Tan solo en la cuna alfarera se aseguraron más de 40 motos y se detuvieron a 10 personas por alteración del orden público y faltas administrativas.

Por su parte, la madrugada de este sábado, con el apoyo del C5 Jalisco, se retuvieron 60 motocicletas más y se capturó a 12 personas por faltas administrativas sobre las avenidas Juan Gil Preciado y Calandrias, en Zapopan, y en las inmediaciones de la Glorieta Minerva, en Guadalajara.

De igual forma, con el programa Salvando Vidas se detuvieron a 13 personas que manejaban bajo los efectos del alcohol, además de que se retiraron de circulación 13 vehículos.

En el operativo contra las “Rodadas del terror” participaron elementos de la Policía Vial de Jalisco, del sistema C5, de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Metropolitana, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

