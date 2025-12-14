Dos hombres fueron reportados sin vida en hechos distintos, ocurridos en las inmediaciones de la colonia Villas de Guadalupe, en Zapopan, informó este domingo la Comisaría municipal.

El primero de los casos fue un hombre de 38 años, quien fue atacado a balazos en el cruce de las calles Indígena y Alba .

" Derivado de reporte del 9-1-1, se canalizó a personal quienes a su arribo localizaron un vehículo Mercedes Benz GL-300 color blanco, el cual en su interior, sobre los asientos traseros, se encontraba un masculino lesionado, mismo que presentó siete impactos por proyectil de arma de fuego ", informó la Policía de Zapopan.

Al lugar acudió el reportante y propietario del automotor, quien manifestó a los oficiales que momentos antes el ahora occiso se encontraba junto con él y otro amigo conviviendo en su domicilio, ubicado en Privada Nogal, en Villas de Guadalupe.

Posteriormente, llegaron al lugar varios hombres exigiéndole dinero en efectivo, ante lo cual el ahora occiso, al ver la acción, intentó darse a la huida a bordo del automotor antes referido.

Paramédicos de la Cruz Verde Villas de Guadalupe confirmaron el deceso del masculino.

El segundo caso fue el de un hombre de 31 años, quien se hallaba recluido en un centro de rehabilitación, también en Villas de Guadalupe .

La comisaría de Zapopan refirió que al puesto de socorros Cruz Verde Federalismo, fue llevado a bordo de un vehículo Dodge Attitude de plataforma un masculino inconsciente.

" En la entrevista con el reportante de la emergencia, manifestó a los oficiales que su hermano estaba anexado en un centro de rehabilitación de nombre 'Proyecto de Vida de Mañana' ubicado en calle Pio Quinto Enríquez 8, en la colonia Villas de Guadalupe ", señaló la Comisaría.

Ahí, el personal le informó “ que a las 01:00 hrs. se desvaneció en el baño, haciendo el traslado a dicho puesto de socorros, mismo que al ser ingresado, personal médico manifestó que no presentaba signos vitales. ”

Sin embargo, de acuerdo con el personal médico, a simple vista, se le apreciaba un morete en el ojo derecho, el cual habría sido recibido en días pasados, desconociendo al momento las causas del deceso.

El supuesto centro de rehabilitación no figura dentro de la lista de Establecimientos Especializados en Adicciones del Consejo Estatal de Prevención de Adicciones del Estado (CECAJ) , por lo que se presume, era clandestino.

En ambos casos los hechos fueron informados al Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para que comience las indagatorias correspondientes en busca de dar con los responsables.

Los cuerpos de los dos hombres fueron llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de la autopsia de ley.

