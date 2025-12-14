El ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer este domingo que, gracias a la estrategia “La Ciudad Que Te Cuida”, se logró reducir un 26% los delitos de alto impacto en los primeros 11 meses del 2025.

“Esto de acuerdo con cifras preliminares de la Fiscalía del Estado, al comparar las siete mil 101 carpetas de investigación que se registraron de enero a noviembre del 2024, contra las cinco mil 260 reportadas en el mismo periodo de este 2025”.

La cifra considera los delitos de homicidio doloso y los robos a bancos, cuentahabientes, negocios, personas, a vehículos particulares, a casa habitación y de motocicletas, puntualizó la alcaldía tapatía.

La mayor reducción porcentual, afirmó, es del 82% en el robo a cuentahabientes que bajaron de 50 a nueve en el periodo referido; mientras que en cantidad bruta se encuentra el robo a persona que disminuyó en 895 casos, o que representa un 35% de reducción al pasar de dos mil 576 a mil 681.

"Por su parte, los homicidios dolosos bajaron un 40% al pasar de 215 a 128", afirmó el ayuntamiento.

Además, dijo, en la administración se logró la detención de 12 mil 461 personas, nueve mil 45 por faltas administrativas y 2 mil 816 por delitos; entre ellos destacan la desarticulación de 36 bandas con 129 detenidos.

En ese periodo también se aseguraron 597 kilos de presunta marihuana, 15 kilos de droga sintética, 424 armas de fuego, y se recuperaron mil 001 vehículos y 438 motocicletas, según las cifras reportadas por la alcaldía.

"La estrategia de seguridad La Ciudad que te Cuida es la visión de Ciudad del Gobierno de Guadalajara, que implica la reordenación del Municipio en 11 comunidades y se sustenta por cuatro pilares, que son: Seguridad y Proximidad; Servicios y Espacios Públicos; la Política Social con Enfoque de Cuidados y el cuarto pilar que integra todos los esfuerzos es la Corresponsabilidad con la ciudadanía" , afirmó el ayuntamiento tapatío.

