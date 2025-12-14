De cada 10 motos que asegura la Policía Vial, en sus operativos coordinados con el resto de autoridades en el Estado, en promedio 7 son abandonadas en los corralones a los que son enviadas.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad del Estado, que informó, tanto en su vigilancia ordinaria como con el “Operativo Metro”, especializado en la supervisión a motocicletas que circulan en todo Jalisco, la Policía Vial ha sacado de circulación por diversas violaciones a la ley, 28 mil 38 motos desde el 1 de enero hasta el 7 de diciembre de 2025.

Sin embargo, añadió, de ellas solo el 30% son recuperadas, el resto se queda en los corralones debido a distintos factores, como el nombre contar con los papeles para acreditar su propiedad.

Del total de motocicletas decomisadas, dijo la Secretaría,15 mil 857 fueron detenidas durante la vigilancia ordinaria de los agentes viales, mientras que 12 mil 881 las aseguraron durante los 609 despliegues especializados del “Operativo Metro” en cerca de 40 municipios.

"Entre las sanciones más frecuentes por infringir la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, figura principalmente no contar con matrícula, conducir sin licencia, no portar el equipo de seguridad básico, como casco certificado, y no tener póliza de seguro, entre otras", recordó la dependencia estatal.

El “Operativo Metro”, recordó la Secretaría, es un despliegue permanente en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara y al interior del Estado ; se enfoca en la detección y retiro de circulación de motocicletas que no cumplan con las normas, y su objetivo es mantener un entorno seguro y ordenado para todas y todos los sujetos de movilidad.

“Invitamos a los motociclistas a cuidarse, no es un tema recaudatorio o sancionatorio, nuestra principal razón es vigilar que quienes circulan por nuestras calles respeten la ley, que se encuentren unas calles tranquilas y se sientan a salvo, esa es la razón de ser de la Policía Vial”, detalló el Comisario Vial, Jorge Alberto Arizpe García.

Además, recordó que todas aquellas motocicletas que no son recuperadas, después de un plazo de 180 días de permanecer en depósitos vehiculares, las unidades pueden ser integradas a un proceso administrativo de subasta pública, por lo que hizo un llamado a la población a que circule conforme a lo establecido en la ley para prevenir el retiro de las unidades, y evitar así que, si no son reclamadas bajo la documentación debida, pierdan su propiedad.

