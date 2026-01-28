Anuncian inversión para carreteras federales de Jalisco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este año destinará 50 mil millones de pesos para mejorar las carreteras del país, de los cuales 9 mil millones de pesos serán para las vías del occidente del territorio nacional, donde se ubica Jalisco.

La titular del Centro SICT Jalisco, María Padilla, aseguró que Jalisco será uno de los estados más beneficiados con el presupuesto y que todas las vías recibirán algún tipo de tratamiento.

“No solamente por ser un estado mundialista, sino también porque tenemos grandes retos y queremos que estas carreteras estén listas para la seguridad de todas y todos”, subrayó.

“Todas las carreteras tendrán tratamiento; vamos a reencarpetar básicamente casi toda la red y, en las que no, vamos a entrar con el programa Megabachetón. Además, tenemos la maquinaria que tiene cada uno de los centros en los estados, como es el tren de pavimentación”, explicó.

Detalló que una de las primeras obras que se realizan con el tren de pavimentación es la carretera federal 80 Barra de Navidad–Guadalajara .

La funcionaria dijo que también se está valorando cómo se trabajará en la carretera Guadalajara–Chapala, después del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, debido a las complicaciones del tráfico.

“Estamos viendo la posibilidad de aplicar los trabajos en momentos que no sean horas pico; incluso, estamos considerando que se realicen labores nocturnas en esa vía y en la carretera a Tepic”, añadió.

Explicó que habrá tramos donde se requiere el reencarpetado completo y otros donde se necesita un tratamiento más superficial, como la conservación rutinaria.

La funcionaria se reunió este miércoles con el nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Roberto Escobedo.

“La participación de los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción será de apoyo total a las políticas que se implementen desde la delegación. Confiamos mucho en la maestra María Padilla y tenemos puestas nuestras esperanzas en que Jalisco será de nuevo un protagonista importante”, aseguró.

La funcionaria federal señaló que se buscará dar preferencia a las empresas locales ; sin embargo, aclaró que todas las licitaciones son públicas y que se valora la experiencia de las empresas constructoras.

SV