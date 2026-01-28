Luego de la balacera registrada la tarde del martes, muy cerca del cruce de Guadalupe y Patria, en la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan, el sistema de videovigilancia, Escudo C5 Jalisco, afirmó que las labores de coordinación e inteligencia establecidas desde los primeros reportes recibidos al 9-1-1, fueron clave para lograr la detención de las tres personas detenidas por el hecho, de las cuales una ya fue reportada como fallecida.

"En cuanto recibimos los primeros reportes de lo que estaba ocurriendo en la zona de inmediato se activó el protocolo del 'Código Rojo', a partir del cual se les informó a todas las dependencias qué es lo que estaba ocurriendo en el sitio; los policías municipales fueron los primeros en llegar al lugar , y de inmediato, con las características que nos dio la ciudadanía de los posibles agresores, se compartió la información con el despliegue operativo y de las cámaras, y se pudo identificar el posible vehículo en el que los causantes escaparon", señaló el director.

A partir de ello es que, explicó Contreras Vargas, la respuesta operativa se dio bajo un esquema estratégico de atención en "círculos de seguridad", lo que permitió cubrir distintos puntos de interés y posibles rutas de escape sin entorpecer las labores en el sitio del ataque. Este modelo operativo facilitó que cada corporación actuara de manera específica y coordinada, manteniendo comunicación constante desde el centro de mando, afirmó.

"Toda la información se estuvo compartiendo en todo momento con el despliegue que se hizo. No todas las autoridades llegaron al lugar y se hizo un desorden en la llegada de las patrullas; no, estamos trabajando en este esquema coordinado por círculos de seguridad, en donde había Guardia Nacional por un lado, Defensa (Sedena) por otro lado, policías municipales, policía estatal, y todos trabajando de forma estratégica para poder atender desde los distintos sitios la posibilidad de poder identificar a los causantes" , señaló.

Como parte del seguimiento hecho a las avenidas que podían ser consideradas rutas de escape, afirmó Contreras Vargas, el monitoreo permitió identificar tanto a los sujetos que se daban a la huida con señales de haber sido lesionados, así como el momento en que uno de los presuntos agresores heridos arribó a una Cruz Verde de Zapopan, información que fue compartida de inmediato a las autoridades municipales para su aseguramiento.

"Desde este seguimiento logramos ver cuando uno de ellos llega a la Cruz Verde y se logra identificar por las cámaras el momento, y se le informa de inmediato a Zapopan, para lograr asegurarlo. Entonces, todo esto, las rutas de escape, hacia dónde iban, se estuvo trabajando con todas las dependencias en el C5", aseveró el titular del C5 Escudo Jalisco.

Contreras Vargas señaló que el monitoreo no se limitó a un solo municipio o una sola dependencia, sino que se involucró a los centros de control de Zapopan, Guadalajara e incluso, Tlajomulco, a fin de analizar todos los frentes de desplazamiento de los criminales, logrando las detenciones ya conocidas.

Por su parte, el Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, afirmó que ya se ha comenzado a entrevistar a los dos lesionados señalados como presuntos responsables del ataque, quienes afirmaron ser originarios del municipio de Tala, aunque no han querido dar más detalles sobre los motivos del ataque al abogado fiscalista, también reconocido como empresario dedicado al área de la aviación.

De hecho, añadió el fiscal, el hombre contra quien fue dirigido el ataque refirió no haber recibido amenazas previas ni haber tenido algún conflicto previo que pudiera derivar en esta agresión, por lo que no se descarta por el momento ninguna línea de investigación.

Ambas autoridades aseguraron que se continúan analizando las videograbaciones resultantes de este hecho, tanto del C5 Escudo Jalisco como de locatarios y vecinos de la zona, a fin de poder establecer el seguimiento de los atacantes desde antes de que se registrara el ataque.



YC