Así se vivió la balacera en Zapopan, testigos revelan cómo sobrevivieron

La tarde del martes 27 de enero, el municipio de Zapopan fue testigo de un hecho violento que sacudió a una de las zonas más transitadas de la ciudad. En el cruce de las avenidas Guadalupe y Patria, en la colonia Jardines del Tepeyac, se registró una balacera que dejó al menos cinco personas heridas y varios fallecidos.

Según los reportes, el incidente comenzó cuando sujetos armados a bordo de una camioneta pick up atacaron un vehículo blindado GMC Denali de color blanco , que transportaba a un abogado fiscalista de 35 años, quien fue señalado como el objetivo directo del atentado.

Te puede interesar: Balacera en Zapopan deja tres detenidos; estos son los presuntos responsables

La camioneta de la víctima se encontraba estacionada frente a una tintorería poco antes de las 13:00 horas, cuando de repente hombres armados iniciaron el ataque, el cual fue repelido por sus escoltas.

No obstante, el hecho ocurrió en plena vía pública y a plena luz del día, por lo que numerosos ciudadanos se vieron involucrados como testigos y víctimas indirectas.

Por su parte, el medio Telediario se encargó de recopilar algunos testimonios de las personas que presenciaron el ataque, con el fin de conocer cómo vivieron el momento.

Dentro de sus narraciones, la mayoría se mostró notoriamente sorprendida y desconcertada debido a la rapidez y la violencia con la que escaló el hecho.

Sofía, una joven que se encontraba cerca del lugar, explicó que al identificar que se trataba de detonaciones de arma de fuego, el miedo y la confusión se apoderaron de ella , por lo que no supo cómo reaccionar.

“Pues no los escuché tanto, pero cuando salí no sabía si volverme a meter o qué hacer bien”, señaló.

Asimismo, una empleada de la zona recordó el terror que experimentó, así como el miedo que observó en los automovilistas, quienes no tenían oportunidad de resguardarse al encontrarse sobre la avenida.

“Lo que alcancé a ver, antes de refugiarme, fueron los carros que estaban detenidos por el semáforo, que estaban en alto pitando y queriéndose salir de aquí; porque sí fue algo muy, muy fuerte”, mencionó.

La testigo detalló que sucesos de esta magnitud generan un impacto directo en la ciudadanía, la cual vive con el temor de enfrentarse a situaciones similares en su vida cotidiana.

“Sí da miedo, uno ya no sale con la confianza suficiente de decir ‘todo va a salir bien’, porque ves todo lo que está pasando”, añadió.

De acuerdo con la investigación, aún en proceso por parte de la Fiscalía del Estado en coordinación con autoridades municipales, fueron detenidos tres presuntos responsables; sin embargo, uno de ellos falleció el día de ayer mientras recibía atención médica.

También puedes leer: Circula VIDEO tras la balacera en Avenida Guadalupe que dejó cinco heridos

Otro de los implicados se encuentra hospitalizado en condición regular, mientras que el tercero, quien llegó por sus propios medios al centro médico Cruz Verde Las Águilas, ya fue dado de alta y se encuentra bajo custodia.

Además, se reportó la muerte de uno de los escoltas del abogado, quien fue herido por una bala durante el enfrentamiento.

El área continúa bajo observación de las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP