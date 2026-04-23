Con un llamado a convertirlo en un punto de encuentro de especialistas e innovaciones tecnológicas, aprovechar las herramientas para impulsar al sector y reconocer su potencial en América Latina y México, esta tarde fue inaugurada la quinta edición del Congreso de Medicina Estética Face and Body en Expo Guadalajara. El director general del evento, el doctor Andrés Rosales, afirmó que se trata del congreso de medicina estética más grande del país.

Conferencias y talleres de especialistas de la medicina estética

Esta convención reúne a especialistas del sector, quienes ofrecen conferencias en temas como productos y talleres en biotecnología aplicada, regeneración celular, sueroterapia, entre otros. Está enfocada en dos rubros: inyectables y el uso de tecnologías, y cuenta con la participación de 117 marcas comerciales en 256 stands.

Durante su mensaje de inauguración, Rosales resaltó que el Congreso tiene una visión de futuro. Además, demuestra que la medicina estética dejó de ser una promesa llena de incertidumbres y dudas para convertirse en una realidad y una potencia en América Latina.

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“Hoy hablamos de algo mucho más profundo: hablamos de devolver seguridad, reconstruir autoestimas y, sobre todo, de transformar vidas". “Y eso, señores, no es estética, eso es medicina con propósito, que es a lo que hoy nosotros nos dedicamos”, señaló.

México, Brasil y EU, líderes en la medicina estética

Destacó que México, junto a Brasil y Estados Unidos, es país líder en procedimientos de medicina estética en el continente. Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara son las ciudades que concentran la mayoría de los tratamientos del sector, “pero Guadalajara se ha convertido, en este caso, en el líder de la industria en relación al número de población y el número de inyectables”, aseguró el especialista en entrevista.

Por su parte, el presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara, José Orendáin de Obeso, mencionó que el Congreso es un punto de encuentro de la ciencia, la tecnología y la innovación para “transformar vidas”. El recinto, así, se convierte en la plataforma para potenciar el conocimiento y el progreso, expresó.

“Es un espacio que impulsa ideas, personas e industrias, como la de ustedes. Con una visión basada en la innovación y la excelencia operativa, estamos avanzando en una estrategia integral de sustentabilidad que abarca lo ambiental, lo social, la gobernanza y fortaleciendo nuestro sentido de identidad como institución.

Se busca posicionar a Guadalajara como una plataforma estratégica

Esto se refleja en nuestra capacidad de albergar eventos de alto nivel, como el que hoy nos congrega, generar derrama económica y posicionar a Guadalajara como una plataforma estratégica para encuentros de escala internacional”, subrayó.

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Por último, el director de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, Jesús Méndez de Lira, apuntó que Face and Body es un espacio de actualización científica, intercambio de conocimientos y fortalecimiento profesional de la comunidad médica. Señaló que la capital jalisciense se ha convertido en un referente nacional en turismo de reuniones y en la organización de congresos médicos “de alto nivel”.

“La presencia de ustedes aquí fortalece el intercambio académico y científico, y al mismo tiempo genera una importante derrama económica que impulsa el desarrollo de nuestra ciudad”, anotó.

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AS