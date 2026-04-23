Elementos de la Policía de Jalisco detuvieron a un hombre por la presunta portación de un arma de fuego en la colonia Los Cántaros, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con las autoridades estatales, los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre avenida Artes, en su cruce con Cántaros, donde los oficiales observaron a un hombre a bordo de un vehículo, que al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva, por lo que le marcaron el alto.

Tras realizar una revisión conforme a protocolo, los elementos localizaron en el interior del automóvil un arma de fuego tipo escuadra, calibre .22, color plata, con la leyenda “PROPERTY OF USA”, además de cuatro cartuchos útiles del mismo calibre.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO

El sospechoso fue detenido por portación de arma de fuego

El individuo fue identificado como Juan “N”, de 32 años, quien fue detenido en el lugar sin que se reportaran incidentes adicionales.

Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargará de determinar su situación legal conforme a lo establecido en la ley vigente en materia de portación ilegal de armas de fuego.

El decomiso de armas en la Zona Metropolitana de Guadalajara ha mostrado una tendencia al alza, ya que hasta el último registro, entre enero y octubre de 2025, corporaciones de seguridad municipales y estatales aseguraron alrededor de 417 armas de fuego convencionales y más de 400 armas hechizas o de fabricación artesanal, muchas de ellas calibre .22, similares a la localizada en este caso.

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