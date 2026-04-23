Comce expresa preocupación por el robo al transporte de carga en carreteras de Jalisco

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente se reunió con personal del Ejército Mexicano para abordar temas de seguridad para los empresarios y comerciantes.

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Miguel Ángel Landeros, presidente de la organización, señaló que parte de lo que abordaron en la reunión fue el seguimiento a la situación de seguridad tras los hechos en Tapalpa y Jalisco el pasado 22 de febrero, donde hubo bloqueos y enfrentamientos en la entidad.

Pero la principal preocupación es la situación con el robo a transporte de carga, el cual se sigue presentando en las carreteras de la entidad.

Robo de carga en carreteras de Jalisco preocupa al comercio exterior

“Se siguen dando (casos de extorsión) y es diferente en cada región, en cada lugar. Nosotros ahora nos centramos mucho en el tema del robo de carga, que eso nos preocupa; sobre todo, los tramos que tienen que ver entre Manzanillo, Guadalajara y las carreteras que van hacia el norte, pues son temas en donde hemos puesto mucho énfasis y hemos alzado la voz”, explicó.

Dejó en claro que la preocupación por el tema de seguridad gira también en torno al gasto adicional de los costos del comercio exterior, que es del 10 al 20 por ciento, incluso hasta el 30 por ciento; el cual se destina a seguros, seguridad adicional, sistemas antirrobos, entre otros.

Comce advierte riesgos por huachicol fiscal y falta de atención en carreteras federales

Por otro lado, Landeros dejó en claro que el tema de inseguridad no solamente involucra dichos delitos, sino también el huachicol fiscal debido a la cercanía que hay con el Puerto de Manzanillo, sitio donde puede haber entrada de combustibles y otros productos.

Respecto a la situación de las carreteras federales en Jalisco, Miguel Landeros señaló que no se ha resuelto la intervención de las vías carreteras , por lo que llaman a que puedan atenderse como se comprometió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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En otro tema, Landeros mencionó que, en cuanto a exportaciones, el sector que más ha crecido es la electrónica, mientras que otros ámbitos, como el sector del campo, han enfrentado problemas por los conflictos arancelarios.

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