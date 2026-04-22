Segunda etapa de Mi Macro Aeropuerto iniciaría en septiembre, afirma Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, estima que en el mes de septiembre sea cuando inicie la segunda etapa de las obras del proyecto del sistema BRT que correrá por la Carretera a Chapala.

Esta segunda etapa iría desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Mientras que la primera etapa - que va desde el Aeropuerto tapatío hasta el Periférico Sur sobre la Carretera a Chapala - estaría operando a finales del mes de mayo, semanas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, la cual arranca el 11 de junio.

No puede haber obras abiertas durante el Mundial 2026

Lemus dijo que no pueden tener obras abiertas durante la organización del torneo futbolístico, razón por la cual, debe estar listo el proyecto a más tardar a mediados de mayo.

"No podemos tener frentes abiertos de obra pública durante el Mundial, tenemos que cerrarlos a más tardar el día 15 de mayo. Esa segunda etapa, el convenio con Fonadin, el Fondo Nacional de Infraestructura ha quedado ya firmado y avalado, está firmado por el gobierno federal y el gobierno estatal".

Por lo tanto, para que se concrete la ampliación del sistema BRT hasta Ixtahuacán de los Membrillos, el gobernador señaló que es necesario primero depositar los recursos estatales por un monto de 2 mil 500 millones de pesos, mientras que el gobierno federal aportará un total de mil 500 millones.

Una vez depositado el recurso, se inicia entonces con los procesos de licitación para poder dar inicio a la ampliación de la obra de transporte.

¿Cómo será el circuito de Mi Macro Aeropuerto?

El sistema de transporte operará con una configuración de 32 kilómetros de corredor troncal, que incluye cuatro rutas troncales, cuatro complementarias y siete alimentadoras, según detallaron la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Se incluirán tres rutas troncales que entrarán en servicio, la primera irá desde el Aeropuerto hasta la estación Tabachines de Mi Macro Periférico; la segunda conectará el Aeropuerto con el Parque Agua Azul; y la tercera llegará a la Expo Guadalajara.

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OB