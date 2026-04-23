Como parte de las capacitaciones impulsadas por autoridades internacionales, elementos de la Policía de Jalisco adquirieron nuevas herramientas para su actuar policial en el " Seminario de investigaciones contra la trata de personas ", organizado por el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara, a través del área de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Fue la Secretaría de Seguridad quien informó que, mediante una capacitación intensiva, los oficiales intercambiaron metodologías y ejecutaron ejercicios prácticos en colaboración con agencias internacionales, entre ellas la propia área de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Los participantes y los conocimientos adquiridos

En el seminario participaron elementos de la Policía Estatal Turística, la Policía Escolar, la unidad de búsqueda y personal de la Comisaría de Inteligencia, además de policías municipales y fiscalías de diversos estados, con el respaldo de la ONG Fin de la Esclavitud.

Entre los conocimientos adquiridos se encontraron técnicas de identificación de riesgos en materia de trata, como:

Comportamiento de sospechosos y víctimas

Redes de trata

Situaciones clave de hoteles, moteles y restaurantes

Los vínculos con estos sectores

Apenas el pasado 22 de marzo se informó de la capacitación recibida por parte de la Policía de España, quienes brindaron actualizaciones al grupo Tedax, especialista en detección y desactivación de explosivos .

Otras capacitaciones recibidas por elementos de seguridad en Jalisco

Por otra parte, el 17 de marzo se informó de la capacitación recibida en materia de antiterrorismo, conocimientos brindados por el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) de la Policía Nacional de Colombia, con el objetivo de ampliar sus habilidades policiales durante intervenciones vehiculares y operaciones tácticas urbanas.

Particularmente, en el caso de las capacitaciones recibidas por parte de las autoridades de Estados Unidos, en diciembre pasado, la División de Inteligencia Criminal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) capacitó a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, así como a integrantes de corporaciones federales y municipales, en materia de manejo de evidencia y en la detección y neutralización de amenazas de alto impacto relacionadas con el uso de drones, como parte de la cooperación bilateral entre ambas naciones .

En este sentido, la secretaría recordó que estas capacitaciones se llevan a cabo para impulsar las capacidades de las autoridades estatales y municipales, especialmente en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, impulsando también actualizaciones constantes en tácticas, tecnología y coordinación operativa, con enfoque en eventos masivos.

Te puede interesar: Top 5 de lugares de Guadalajara para comer rico por menos de 500 pesos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF