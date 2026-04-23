El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó este jueves que la situación de seguridad en el estado logró controlarse "en 48 horas" tras el operativo que fuerzas federales llevaron a cabo en Tapalpa el pasado 22 de febrero, en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien fue el líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

"Este operativo efectuado por el Ejército en un municipio cerca de 120 kilómetros de Guadalajara, fue un operativo exitoso. Pero que tuvo un gran impacto a nivel mundial. Se detuvo al líder criminal más buscado de todo el mundo. Todo había vuelto a la normalidad en menos de 48 horas" , aseguró Lemus en entrevista con EFE en Casa Jalisco, la residencial oficial del gobernador en la capital del estado.

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"Y desde entonces no hemos vuelto a tener ningún evento de alto impacto. Fue una situación atípica. Afectó nuestra imagen, pero no nuestra vida diaria", remarcó.

El gobernador de Jalisco admitió que los bloqueos y vehículos incendiados en Guadalajara y en Puerto Vallarta tuvieron efectos "en las redes y los medios de comunicación".

"Darle la vuelta a la imagen, especialmente en Vallarta, va a tardar", dijo refiriéndose al principal destino de playa del estado y uno de los grandes centros turísticos del país.

Lemus destaca coordinación con la Federación en materia de seguridad

"En ningún momento la gobernabilidad se vio afectada. El tema de la seguridad no es partidista. Desde el primer momento que inicia el operativo, tuvimos una absoluta coordinación para proteger a la ciudadanía" , remarcó Lemus sobre la estrecha colaboración con el Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado 22 de febrero en un operativo encabezado por el Ejército mexicano provocó una ola de bloqueos carreteros y actos vandálicos en gran parte del país, aunque fueron especialmente violentos en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Como consecuencia, el gobernador Lemus declaró el Código Rojo en Jalisco durante dos días, en lo que supuso la suspensión total de actividades en Guadalajara.

El operativo también dejó 25 militares y más de 40 miembros del crimen organizado muertos en el estado.

El martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la situación en el estado de Jalisco está bajo control, puesto que no se han registrado nuevos episodios violentos relacionados con los hechos del 22 de febrero pasado, aunque destacó que se mantienen patrullajes constantes.

García Harfuch recordó que en las primeras 24 horas posteriores al operativo sí hubo incidentes, entre ellos bloqueos, quema de vehículos y disturbios por personas armadas, pero señaló que para las siguientes 72 horas "todo estaba controlado" y así se mantiene.

Crisis de desaparecidos es la "tragedia más grande" que vive el país: Lemus

Por otro lado, Lemus calificó la crisis de desapariciones forzadas en México como la "tragedia más grande" que vive el país.

"Si tú quieres resolver un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo y trabajar en él", aseveró, al apuntar que en los datos históricos Jalisco ocupa "tristemente" el primer lugar en México.

No obstante, señaló que en el último año las cifras han mostrado una caída "muy importante" en el estado, con más de un 50 %, algo que justificó por la atención a las causas e implementando operativos permanentes en zonas prioritarias, como la nueva Central de Autobuses de Guadalajara.