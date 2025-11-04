Este martes la Fiscalía de Jalisco dio a conocer el caso en el cual logró la detención de un sujeto que era buscado por distintos delitos, entre ellos, intento de homicidio y desaparición de personas, y quien se hallaba prófugo de la justicia.

Fue la Vicefiscalía en Investigación Regional la encargada de ejecutar, la madrugada del pasado 29 de octubre, un operativo simultáneo para cumplimentar tres órdenes de cateo en el municipio de El Salto en busca del delincuente, identificado como Emmanuel "N".

"El operativo se enfocó en lograr la captura del ahora detenido, quien contaba con una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia a víctimas, delitos sexuales, tentativa de homicidio y privación ilegal de la libertad", refirió la Fiscalía a través de un comunicado.

El despliegue fue encabezado por personal de la policía investigadora adscrita a la Vicefiscalía en Investigación Regional con sede en El Salto, en colaboración con personal ministerial, servicios médicos municipales, Policía del Estado y la Guardia Nacional, y se llevó a cabo en tres domicilios ubicados en las colonias San José del Castillo y Campo Bello, en el municipio de El Salto.

Lee: Conoce todos los estrenos de HBO Max en noviembre

"Fue en el tercer inmueble, en la colonia Campo Bello, donde los agentes investigadores, lograron ubicar a Emmanuel "N". Sin embargo, en un intento desesperado por evadir la justicia, el ahora detenido rompió ventanas de domicilios vecinos para darse a la fuga, ascendiendo posteriormente a la azotea de un conjunto habitacional", refirió la Fiscalía Estatal.

Ya desde la azotea, el fugitivo abrió fuego en múltiples ocasiones en contra de los elementos, poniendo en riesgo la integridad del equipo y de los vecinos.

A pesar de la agresión, agentes investigadores mantuvieron el cerco, y el sujeto finalmente se ocultó en un área común del conjunto habitacional donde fue capturado y puesto bajo custodia.

Del mismo modo, como resultado del operativo, una finca fue asegurada para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades adicionales contra el sujeto.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB