Llega a Jalisco la tercera edición de 'Un día para dar' para promover la generosidad en la Entidad

Por tercer año consecutivo llega a Jalisco la edición 2025 de la jornada del "Giving Tuesday", la cual, celebrada usualmente el día 03 de diciembre a nivel internacional en busca de promover la generosidad, el altruismo y el voluntariado entre la sociedad y organismos civiles.

El movimiento global "Giving Tuesday", que en México se nombra como "Un dia para dar", y al que pertenecen más de 100 países, tiene la misión de promover la cultura de la generosidad a través de la sensibilización, el voluntariado y el fomento del trabajo en equipo.

En esta ocasión Marcela Figueroa, directora de Producción de este proyecto, destacó que el movimiento en Jalisco fue acreedor a un reconocimiento por parte de "Giving Tuesday" internacional como parte de la iniciativa

"Construyendo Comunidades Generosas", que les permitió acceder a un fondo para continuar su labor.

"Esto es un ejemplo de colaboración intersectorial para promover la generosidad. Así que por favor, todos, todos, siéntanse muy orgullosos, porque esto es un trabajo en equipo", dijo la directora respecto del reconocimiento recibido, que, afirmó, además es muestra de un trabajo hecho con transparencia, institucionalidad, entrega y profesionalismo. "Somos muchas personas las que estamos al frente como convocantes, pero sin cada uno de ustedes, sin su alma, sin su corazón, sin su tiempo, sin su talento, sin su disposición, sin sus ganas de hacer que esto cambie, nosotros no podríamos estar logrando esto", afirmó Marcela Figueroa.

La campaña de "Un día para dar" en Jalisco, tendrá lugar desde este martes 04 de noviembre y hasta el próximo martes 02 de diciembre. Así, por cinco semanas, las asociaciones participantes generarán activaciones para visibilizar a 45 iniciativas, quienes han preparado más de 50 activaciones a realizarse a lo largo de este mes.

Las actividades, dijo Marcela Figueroa, consistirán en conciertos, exposiciones de arte, presentaciones, bailables, entre otras actividades que buscan recaudar montos para las mismas organizaciones quienes han convocado a participar, en busca de conseguir fondos que les beneficien para seguir desempeñando su labor en la Entidad. Entre ellas se encuentran fundaciones en pro de la educación, de la donación de órganos, del medio ambiente, entre otras tantas.

Fabiola Loya, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) destacó que este tipo de iniciativas marcan la diferencia en el altruismo del Estado, y que se ejemplifican en el apoyo que se brindaron, unos a otros, los jaliscienses durante la contingencia ocasionada por el COVID-19, resultando en que la Entidad pudiera salir adelante de manera exitosa.

"Estos ejercicios, esta tercera edición de 'Un día para dar' sale a resaltar esa grandeza que tiene Jalisco en la generosidad. Estas campañas precisamente refuerzan esos valores que queremos resaltar. Hoy, en medio de estos contextos que vive en nuestro País, de medio, de violencias, de tanta indiferencia, de tanta indolencia, creo que estos actos, como el liderado por Marcela y por todo un grupo de mujeres y hombres, es un acto revolucionario que desde Jalisco va a todo el País. Estoy muy, muy orgullosa de volver a estar contigo trabajando Marce, en esta en esta iniciativa", dijo también la secretaria.

"Estar hoy aquí es como un oasis en medio de un País tan seco, tan deshumanizado, tan cayéndose a pedazos. Para mi, esto es una bocanada de aire puro, coincido en que esta campaña no tendría que suceder ni un día ni 30 días, tendría que ser una campaña permanente, una forma de vida, tendríamos que servir todo el tiempo. Deberíamos tener otra manera de vivir, de trabajar más pensando en el otro y más pensando en todos aquellos que se han venido quedando atrás y que viven todos los días en desventaja. Por eso desde el DIF Zapopan nosotros respaldamos estas campañas, porque soy de la idea de que hay que ayudar a quien ya está ayudando", añadió por su parte Michelle Greicha Frangie, presidenta del DIF Zapopan.

David Pérez Rulfo, director general de Corporativa de Fundaciones, destacó por su parte que en esta iniciativa no solo colaboran instituciones y organizaciones civiles, sino que, además, se ha sumado el empresariado, por ejemplo, a la Cámara de Comercio de Guadalajara, y al sector de la educación, logrando que esta iniciativa, y a su vez el valor del voluntariado, llegue a más espacio y la sociedad se comprometa por un bien común.

Ana Sofía Lanczyner, de Fundación Grupo México, añadió que la iniciativa de "Un día para dar" es la representación de la importancia reconocer el valor de las alianzas, no solo a nivel estatal, sino nacional, logrando "que este tipo de iniciativas sean únicas" y que quienes forman parte de ellas se convierten en líderes no solo de su sector, sino en su compromiso por ayudar a quienes lo necesitan.

Para conocer el calendario de actividades y las organizaciones que serán beneficiadas con cada una de ellas, las personas interesadas en apoyar y participar en las actividades que tendrá "Un día para dar" este 2025, pueden consultar la página de Facebook oficial de la iniciativa en la liga https://www.facebook.com/undiaparadarjalisco/, así como en su Instagram en @undiaparadarjalisco y en su plataforma web https://undiaparadar.org/.

