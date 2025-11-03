HBO Max inicia noviembre con las mejores series y películas que no te puedes perder, desde historias que llegan directo de la pantalla grande, hasta todas las temporadas de tus series favoritas.

Acompáñanos a descubrir lo que llega esta semana del 3 al 9 de noviembre a HBO Max, y disfruta de los mejores contenidos de su gran catalogo.

El próximo 7 de noviembre llega “Nadie Sabe quién soy yo” que se estrenó hace poco en cines y en donde conoceremos a 3 amigas colombianas, que tras una desbordante y divertida odisea por Madrid, Gaby, Valeria y Manuela intentan abrirse camino como inmigrantes mientras sobreviven trabajando en fastuosos eventos para clientes exigentes.

Pero su anhelado sueño de éxito se desmorona cuando un pastel de cumpleaños estalla, literalmente, en plena reputación. Sin empleo, sin dinero y con el desalojo tocando a la puerta, una cadena de enredos, mentiras piadosas y acentos improvisados lleva a Gaby a ser confundida con una doctora… y nada menos que con la pareja de un millonario en coma. A partir de ese momento, las tres deberán sostener la farsa dentro de una mansión plagada de secretos, normas absurdas y una misteriosa puerta que jamás debe abrirse.

También el 7 de noviembre se estrena “Yo soy Sam” en donde Rita Harrison es una abogada que decide defender a un hombre con la capacidad mental de un niño de siete años en su lucha por recuperar la custodia de su hija, quien fue separada de él por los servicios sociales.

Estrenos de la semana de HBO Max

Cold Case (temporada 1-7)- 5 de noviembre.

Yo soy Sam- 5 de noviembre.

Nadie Sabe quién soy yo- 7 de noviembre.

Ferrari- 7 de noviembre.

Código Negro- 7 de noviembre.

Nuevos episodios:

Cuquín.

IT: Bienvenidos a Derry.

VGLY.

Bahar.

Los Jóvenes Titanes en Acción.

Mentes extraordinarias.

Georgie y Mandy- Su primer matrimonio.

La silla.

