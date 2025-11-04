La aerolínea Volaris anunció hoy cinco nuevas rutas que partirán desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Las nuevas rutas, disponibles a partir de hoy, conectarán con Villahermosa, Durango, Ixtapa y Puebla, en México, así como con Bogotá, en Colombia.

El director de Desarrollo de Mercados, Distribución y Carga para Volaris, Jorge Roberto García Rojas, dijo que con estas nuevas rutas se reafirma la posición de la aerolínea en Guadalajara.

"Estamos buscando seguir conectando gente, que ayuda sobre todo al desarrollo económico de la región", comentó.

Actualmente Volaris realiza el 20% de las operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara donde cuenta con el hub más importante del país y una base de mantenimiento.

El directivo informó que evaluarán nuevas rutas desde Guadalajara para el próximo año.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

"Continuamente estamos evaluando cuáles son las rutas que hacen más sentido, pero particularmente vamos a apuntalar donde somos los líderes y claro que vamos a seguir buscando rutas que conecten rutas a Guadalajara y el extranjero", añadió.

Actualmente Volaris vuela a todos los destinos nacionales y 23 destinos internacionales de los cuales 21 son a Estados Unidos, otro a San José, Costa Rica y otro a Bogotá, Colombia.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

La Secretaria de Turismo, Michelle Friedman, destacó que la aerolínea Volaris es muy importante en las operaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

"Hoy se suman a esas rutas nacionales e internacionales son muy importantes y forman parte de las 27 rutas que hemos podido lograr consolidar en este primer año de la administración", dijo.

