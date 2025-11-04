Martes, 04 de Noviembre 2025

Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la primera semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Aguacate por kilo a $34.80 pesos
  • Papa blanca por kilo a $19.80 pesos
  • Jitomate saladette por kilo a $23.50 pesos
  • Plátano Chiapas por kilo a $19.80 pesos
  • Papaya por kilo a $32.80 pesos
  • Caña de azúcar por kilo a $22.90 pesos
  • Aguacate Hass malla por pieza a $33.50 pesos
  • Manzana Royal Gala por kilo a $39.80 pesos
  • Manzana Golden bolsa a $34.80 pesos
  • Tuna Blanca por kilo a $43 pesos
  • Pera danjou por kilo a $29.80 pesos
  • Limón con semilla por kilo a $27.80 peos
  • Calabaza italiana por kilo a $29.80 pesos
  • Chayote sin espinas por kilo a $23.50 pesos
  • Col blanca por kilo a $20.50 pesos
  • Nopal entero por kilo a $39.50 pesos
  • Flor de Jamaica a granel a $219 pesos
  • Calabaza castilla por kilo a $29.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Molida de res 80/20 por kilo a $98.90 pesos
  • Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $69.90 pesos
  • Pollo entero por kilo a $46 pesos
  • Filete de Mojarra por kilo a $134.90 pesos
  • Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos

