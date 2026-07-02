Emiten una orden de aprehensión contra presunto responsable del asesinato de empresario joyero de Jalisco

Este jueves la vicefiscal especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, dio a conocer que ya fue emitida una orden de aprehensión contra una persona por su presunta participación en la desaparición y asesinato del empresario joyero Jaime Arias García .

"Comentarles que ya contamos con una orden de aprehensión vigente; obviamente, por el sigilo y por el interés de lograr ejecutarla, no podría dar mayores detalles, pero tenemos una orden de aprehensión por delitos vinculados con la desaparición de personas y homicidio calificado", afirmó la vicefiscal.

Esto porque, dijo, a la misma persona contra quien se emitió la orden de aprehensión, se le atribuye la muerte y el posterior ocultamiento del cuerpo de la víctima, añadió Trujillo Cuevas, quien refirió que esperan cumplimentarla a la brevedad posible.

El empresario joyero

El empresario joyero Jaime Arias García, de 74 años, desapareció el pasado 26 de mayo en San Gabriel, Jalisco, cuando había acudido a realizar algunas compras , al parecer, acompañado de "su ahijado". Su camioneta fue hallada en Ciudad Guzmán, y fue el 29 de mayo cuando las autoridades estatales confirmaron el hallazgo de su cuerpo con signos de violencia cerca del kilómetro 84 de la carretera Ciudad Guzmán-El Grullo, en la misma región sur de Jalisco.

Cuentas pendientes

Sin embargo, hay otros casos, como el del empresario Daniel Garay Tanamachi, originario de Sinaloa, de quien todavía se desconoce su paradero.

Daniel, de 34 años de edad, dedicado a la importación de productos desde Asia, desapareció el 17 de mayo de 2026 en la colonia Country Club de Guadalajara, Jalisco, y, hasta ahora, no se conocen avances en las investigaciones para localizarlo.

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FF