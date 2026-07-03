La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del aseguramiento de casi 3 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Magdalena.

En un Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal (MPF) que, al realizar su recorrido de seguridad y vigilancia en el poblado Lo de Guevara de aquel municipio, observaron desde el exterior de una finca a cuatro personas afuera de un vehículo y diversos bidones con hidrocarburo.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Jalisco solicitó una autorización judicial para realizar la diligencia de cateo en dicho inmueble, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en estrecha coordinación con peritos especializados de la institución y personal de la Defensa, que brindó seguridad perimetral.

ESPECIAL/FGR

En el sitio, se aseguró un tambo y 99 bidones con aproximadamente dos mil 800 litros de lo que podría ser hidrocarburo.

Lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continúa con la indagatoria correspondiente por ilícitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos y, por lo que corresponde a las cuatro personas, el Ministerio Público de la Federación resolverá su situación jurídica conforme a derecho corresponda.

Es el segundo caso de personas detenidas en Jalisco por el delito de robo de hidrocarburos , ya que la FGR había informado sobre la vinculación a proceso contra Óscar "N", quien fue detenido en el municipio de San Juan de los Lagos, señalado de dicho delito.

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El hombre fue detenido por elementos de la Guardia Nacional cuando circulaba a bordo de un tractocamión en el kilómetro 113+000 del tramo carretero San Juan de los Lagos-Jalostitlán del municipio referido.

Al realizar una inspección al tractocamión, elementos de la Guardia Nacional (GN) localizaron una manguera que derramaba un líquido con las características de hidrocarburo, por lo que le solicitaron la documentación que amparara la posesión y el transporte del producto, lo cual no pudo acreditar.

Al valorar los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público Federal, el juez también le impuso a Óscar "N" prisión preventiva, como medida cautelar, en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

Al momento de la detención, a Óscar "N" le fue asegurado el tractocamión y un tanque con 55 mil litros de hidrocarburo, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que inició las investigaciones correspondientes.

JM