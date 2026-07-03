Un accidente ferroviario se registró en el municipio de El Salto en el cual el ferrocarril chocó contra un automóvil y lo impactó contra un tráiler.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera a El Salto al cruce con la calle Ferrocarril, en la colonia El Verde de El Salto, en este municipio.

Según los reportes del incidente, el conductor del vehículo intentó cruzar las vías cuando el ferrocarril ya se aproximaba. Testigos señalaron que aparentemente no escuchó la cercanía del tren, por lo que terminó siendo alcanzado por la locomotora.

Tras el impacto, el automóvil fue lanzado hacia un tráiler que permanecía detenido mientras esperaba que el tren terminara de cruzar . El golpe ocasionó daños en la pesada unidad, principalmente en la zona de las llantas y los birlos, aunque la carrocería prácticamente no presentó afectaciones.

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Personal de servicios médicos acudieron al sitio para valorar al conductor del automóvil; sin embargo, pese a lo aparatoso del percance, no presentó lesiones y no fue necesario su traslado a un hospital, según se informó por parte de las autoridades municipales quienes fueron los que atendieron el percance vial.

Elementos de Movilidad del municipio de El Salto realizaron el acordonamiento de la zona y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos junto con personal de Protección Civil y Bomberos del municipio, quienes atendieron el servicio.

El paso del tren no se detuvo, ni siquiera durante algunos minutos tras el accidente, informó el área de comunicación social del ayuntamiento de El Salto, por lo que la locomotora continuó con su recorrido una vez que las condiciones lo permitieron.

El incidente generó complicaciones momentáneas a la circulación sobre la carretera a El Salto, mientras se retiraban los vehículos involucrados y concluían las labores de las autoridades, sin embargo, la vialidad fue liberada a la brevedad.

JM