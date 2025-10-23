La mañana de este jueves el fiscal de Jalisco, Salvador de los Santos, dio a conocer que fue reconocido como responsable de asesinato el padrastro de una menor de cuatro años hallada en una bolsa plástica la noche de ayer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El sujeto señalado ya se encuentra detenido.

Explicó que fue la mamá de la menor quien acudió a presentar una denuncia ante el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), donde "señaló la situación que estaba viviendo con esta persona y quien desde días anteriores ya la tenía sometida y obligada a realizar ciertas cosas".

"Denunció también que esta persona le había manifestado que había privado de la vida a la menor, y es a raíz de esto que se inicia su búsqueda y se localiza (en estas condiciones) y se detiene a esta persona", añadió Salvador González de los Santos.

El hallazgo de la niña se realizó en una finca de la colonia "Jardines del Verano", en el municipio de búsqueda a partir de las diligencias emprendidas por la Fiscalía de Jalisco.

El sujeto ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de conjuntar los datos de prueba correspondientes para llevar a juicio al presunto responsable.

Por otro lado, la menor se encuentra en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde se le practicará la autopsia de ley para conocer las causas de su muerte.

Te puede interesar: Choque entre tráileres provoca cierre total en la autopista a Colima

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB