Este jueves, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer que se detuvo y vinculó a proceso a Antonio "N", un sujeto identificado como quien fuera la pareja sentimental de Azucena Camarena, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO), a quien presuntamente violentó y asesinó en enero pasado.

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Fue el pasado 13 de enero cuando se encontró sin vida a Azucena Camarena Cisneros, profesora universitaria de 41 años, al interior de su domicilio en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan.

En el lugar había algunos indicios que inferían que la mujer se había quitado la vida; sin embargo, había elementos que no coincidían con esta versión , incluyendo el que la mujer presentaba varias huellas de violencia.

Tras las distintas investigaciones emprendidas por las áreas correspondientes de la Fiscalía de Jalisco, entre ellas el área de investigación de feminicidios, se encontró que la mujer había sido asesinada con un cable y, al parecer, Antonio "N" habría fabricado la escena.

El fiscal explicó que las investigaciones preliminares de muestras indican que el sujeto acudió la noche previa a la casa de Azucena, donde convivieron, y donde el hombre le habría dado un medicamento de uso controlado que, tras mezclar con alcohol, hizo que la profesora perdiera el conocimiento, aprovechándose de ello para abusar sexualmente de ella, y después quitarle la vida.

"En total, se solicitaron y realizaron más de 20 dictámenes periciales precisos y científicos, se hicieron dos solicitudes de intervención de comunicaciones, se realizaron alrededor de 19 entrevistas, se analizaron más de 500 horas de videos, se realizaron cinco registros de inspección y se desarrollaron 78 diligencias", explicó el titular de esta dependencia.

Tras su feminicidio, el sujeto acomodó el lugar del hallazgo y ocultó evidencia para que pareciera que ella había tomado su propia vida. De forma extraoficial se supo que videograbó el abuso sexual que cometió contra Azucena y posteriormente lo borró.

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Sin embargo, gracias a las investigaciones forenses de especialistas en tecnología y datos, se consiguió recuperar dicho material, que será clave para el desarrollo de las investigaciones complementarias.

Así, los indicios recabados permitieron presentar las pruebas ante un juez, quien las acreditó para conseguir la vinculación a proceso de Antonio "N" por los delitos de feminicidio, violación y violación equiparada, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un año, mientras avanzan las indagatorias hacia la obtención de una sentencia.

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