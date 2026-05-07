Un hombre de 28 años murió la mañana de este martes tras una riña ocurrida al interior de un departamento ubicado en un complejo habitacional de la colonia 5 de Mayo, en Guadalajara. El ataque ocurrió en el complejo habitacional entre Gobernador Curiel y avenida Patria. Además del fallecido, se reportan dos personas lesionadas.

Fueron elementos de la Policía de Guadalajara quienes acudieron al sitio luego de recibir el reporte de una agresión dentro de la vivienda. A su llegada, los oficiales localizaron a un hombre con múltiples golpes y heridas contundentes en el rostro, quien ya no contaba con signos vitales y se encontraba recostado sobre un sillón dentro del departamento.

En el lugar también fue localizada una mujer de 35 años, identificada como pareja sentimental de la víctima, quien relató a las autoridades que momentos antes se encontraba en una habitación cuando escuchó una discusión entre el ahora fallecido y otro hombre.

Autoridades también reportaron dos personas lesionadas

Según la declaración inicial proporcionada a los policías, la testigo encontró a ambos sujetos forcejeando y peleando dentro del domicilio al salir del cuarto. Esta señaló que al tratar de intervenir para defender a su pareja, también fue agredida físicamente por el atacante.

Tras la agresión, el presunto responsable escapó del sitio antes de la llegada de las autoridades. La mujer aseguró desconocer la identidad del sujeto que ingresó al departamento.

Además, en el lugar se encontraba un menor de cinco años de edad, quien presentó una lesión en la boca derivada de los hechos ocurridos. Tanto la mujer como el menor fueron trasladados a un puesto de la Cruz Verde para recibir atención médica.

Mientras tanto, la zona permaneció acordonada por elementos municipales en espera de agentes del Ministerio Público y personal encargado de las investigaciones correspondientes.

Policías de Guadalajara informaron que ya realizan entrevistas con vecinos del complejo habitacional para obtener posibles grabaciones de cámaras de videovigilancia que permitan identificar al agresor y cómo ocurrió el ataque.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la causa de la agresión ni sobre el paradero del presunto responsable.

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AO