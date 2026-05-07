La Librería Carlos Fuentes (LCF) será sede de la conferencia-taller el tiempo – la espera: la creación, con las participaciones protagónicas de Alicia Ceballos y JIS. El encuentro se realizará en torno a los procesos artísticos, la observación y la creación cotidiana, y contará con la artista visual y el monero y artista conceptual.

La cita es el próximo jueves 14 de mayo, de 18:00 a 19:45 horas, en el Salón Planta Alta de la librería en su sede de Belenes. En el taller-conferencia, a partir de los libros de artista de Alicia Ceballos, los participantes podrán reflexionar sobre los procesos de creación hoja a hoja y lienzo a lienzo, explorando las posibilidades del dibujo y la pintura desde la práctica y la contemplación.

El evento se enmarca en la exposición Alicia Ceballos: el tiempo—la espera, una muestra que indaga en la percepción humana del tiempo, la memoria y la ausencia. A través de una obra marcada por la observación minuciosa de la materia, la artista construye una escritura visual donde cada trazo suspende el instante y convierte la espera en un espacio de contemplación y transformación.

¿Quién es Alicia Ceballos?

Con una trayectoria activa desde 1983, Alicia Ceballos ha expuesto en museos y galerías de distintas ciudades de México y del extranjero. Su obra ha formado parte de espacios emblemáticos como el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo Cabañas y el Museo Manuel Felguérez, además de participar en exposiciones en ciudades como Washington D.C., Viena, Praga y Bucarest. Su trabajo también ha dialogado con la literatura mediante la creación de portadas para autores como José Emilio Pacheco y Jorge Esquinca.

La artista será acompañada por JIS, una de las figuras más influyentes de la caricatura y el humor gráfico en México. Autor de más de 35 libros y cocreador de El Santos contra La Tetona Mendoza junto a Trino Camacho, su obra combina humor, filosofía y poesía, y ha sido presentada en espacios como el MUSA, el MAZ y ferias internacionales como ARCO Madrid y ZONAMACO.

Te puede interesar: Inflación en México desacelera por primera vez en 2026

Regístrate para participar

La actividad es completamente gratuita, pero requiere un registro previo en este enlace. Recuerda que el evento se llevará a cabo en la Librería Carlos Fuentes sobre Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 en la colonia Belenes Norte.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB