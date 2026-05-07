La Librería Carlos Fuentes (LCF) será sede de la conferencia-taller el tiempo – la espera: la creación, con las participaciones protagónicas de Alicia Ceballos y JIS. El encuentro se realizará en torno a los procesos artísticos, la observación y la creación cotidiana, y contará con la artista visual y el monero y artista conceptual.La cita es el próximo jueves 14 de mayo, de 18:00 a 19:45 horas, en el Salón Planta Alta de la librería en su sede de Belenes. En el taller-conferencia, a partir de los libros de artista de Alicia Ceballos, los participantes podrán reflexionar sobre los procesos de creación hoja a hoja y lienzo a lienzo, explorando las posibilidades del dibujo y la pintura desde la práctica y la contemplación.El evento se enmarca en la exposición Alicia Ceballos: el tiempo—la espera, una muestra que indaga en la percepción humana del tiempo, la memoria y la ausencia. A través de una obra marcada por la observación minuciosa de la materia, la artista construye una escritura visual donde cada trazo suspende el instante y convierte la espera en un espacio de contemplación y transformación.Con una trayectoria activa desde 1983, Alicia Ceballos ha expuesto en museos y galerías de distintas ciudades de México y del extranjero. Su obra ha formado parte de espacios emblemáticos como el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo Cabañas y el Museo Manuel Felguérez, además de participar en exposiciones en ciudades como Washington D.C., Viena, Praga y Bucarest. Su trabajo también ha dialogado con la literatura mediante la creación de portadas para autores como José Emilio Pacheco y Jorge Esquinca.La artista será acompañada por JIS, una de las figuras más influyentes de la caricatura y el humor gráfico en México. Autor de más de 35 libros y cocreador de El Santos contra La Tetona Mendoza junto a Trino Camacho, su obra combina humor, filosofía y poesía, y ha sido presentada en espacios como el MUSA, el MAZ y ferias internacionales como ARCO Madrid y ZONAMACO.La actividad es completamente gratuita, pero requiere un registro previo en este enlace. Recuerda que el evento se llevará a cabo en la Librería Carlos Fuentes sobre Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 en la colonia Belenes Norte.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB