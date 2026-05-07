Durante la rueda de prensa semanal de seguridad, Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad del Estado, informó sobre el caso en el que, al parecer, un menor de edad entregó un mensaje amenazante a un guardia de la Línea 3 del Tren Ligero la noche de este miércoles.

Los hechos sucedieron en la estación CUCEI, ubicada sobre la avenida Revolución y Manuel de Mimbela, en la colonia La Loma de Guadalajara.

Relató que, según lo referido por el guardia de seguridad, a él se acercó un adolescente de unos 16 años, quien le entregó un papel doblado, y al abrirlo se dio cuenta de que se trataba de una amenaza de bomba "en el tren de las 9:30", adjudicándolo al Cártel Nueva Generación. Luego de ello, el menor se habría dado a la fuga.

De inmediato, el guardia de seguridad pidió el apoyo correspondiente, alertando a las unidades de emergencia, y ante lo cual se hizo presente el grupo Tedax de la Policía Estatal, así como el escuadrón Dragones de la misma institución policial que, con ayuda de binomios caninos y especialistas en detección de explosivos, revisaron toda la zona.

La amenaza queda descartada tras protocolo de seguridad

Luego de una intensa movilización en atención al protocolo ante este tipo de incidentes, los agentes descartaron que hubiera algún artefacto que pudiera detonar o causar daños, y desarticularon el operativo.

Ante este hecho, una vez más el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, hizo un llamado a las y los jóvenes a evitar generar este tipo de bromas, al igual que los retos que se han hecho virales en las últimas semanas, donde jóvenes de secundarias, preparatorias y universidades hacen pintas en sus escuelas para alertar de supuestos tiroteos, sumando ya más de 20 alertas en este sentido.

En este sentido, recordó que se ha lanzado una campaña en redes sociales "contra trends y retos virales", en la que no solo se advierte a las y los jóvenes sobre el hecho de que las decisiones o acciones que se toman en el mundo digital pueden trasladarse a la vida real, sino que además generan caos, pánico y miedo colectivo, lo cual puede constituir un delito por el cual pueden ser procesados.

La campaña también incluye visitas a primarias, secundarias y escuelas de educación media y media superior, para generar conciencia sobre el impacto de este tipo de mensajes, además de que las patrullas escolares han reforzado la vigilancia en torno a los distintos planteles.

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OB