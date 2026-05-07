Intervienen camellón de Lázaro Cárdenas con obras de paisajismo urbano

El Gobierno de Guadalajara inició trabajos de paisajismo urbano sobre el camellón central de avenida Lázaro Cárdenas como parte de los trabajos de renovación que actualmente se realizan en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP).

La intervención se está desarrollando en una de las avenidas con mayor circulación vehicular del Área Metropolitana de Guadalajara ya que conecta distintos municipios como Guadalajara, Zapopán, Tlaquepaque y Tonalá, por lo que las autoridades buscan que la intervención no solo ayude a mejorar la movilidad, sino también las condiciones visuales y urbanas para los automovilistas y peatones.

De acuerdo con el director de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Arauz, las labores municipales complementan las obras que actualmente ejecuta la SIOP en los carriles centrales de la avenida, donde se realizan trabajos de rehabilitación y renovación de barreras de contención.

“El objetivo es tener una imagen urbana con acentos paisajísticos sobre Lázaro Cárdenas, generando espacios más ordenados y visualmente más agradables para quienes transitan diariamente por esta vialidad” , explicó el funcionario.

Arauz detalló que como parte de la intervención, personal municipal también trabaja en la colocación de especies vegetales seleccionadas específicamente para facilitar su conservación y mantenimiento.

“Se trata de especies que permiten una atención y mantenimiento adecuado de parte de las áreas de Parques y Jardines”, señaló.

Además del paisajismo en el camellón central, el Gobierno de Guadalajara también está realizando otros trabajos complementarios sobre la avenida, entre ellas el balizamiento de carriles laterales y mejoras en los accesos hacia los carriles centrales. Los trabajos se realizan en el tramo entre la zona de Fuelle y el cruce con avenida López Mateos.

Con estas acciones, el ayuntamiento de Guadalajara aseguró que busca fortalecer la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, para transeúntes y automovilistas, y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente generando espacios para seguir construyendo comunidad, además de añadir elementos ambientales y urbanos que ayuden a generar entornos más ordenados dentro de la ciudad.

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AO