Detienen en Tonalá a banda dedicada a distribución de droga; aseguran más de 100 dosis

Tres personas presuntamente dedicadas a la distribución y consumo de droga fueron detenidas en Tonalá durante un operativo conjunto, el cual fue realizado por corporaciones estatales, federales y municipales en la colonia Prados de la Cañada.

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De acuerdo con las autoridades estatales, los detenidos formaban parte de una banda conocida como “Los Paperos”, señalada por vecinos de la zona como presuntamente relacionada con robos y actividades de narcomenudeo.

La intervención fue realizada por elementos de la Policía de Jalisco, Policía Metropolitana, Guardia Nacional y la Comisaría de Tonalá, como parte de los operativos coordinados que se han implementado recientemente en el municipio.

Vecinos denunciaron venta y consumo de droga cerca de escuelas

Según el reporte oficial, habitantes de la colonia solicitaron apoyo a las autoridades luego de que detectaran consumo y posible venta de droga cerca de planteles escolares , además de una serie de robos registrados en la zona.

A partir de labores de inteligencia, las corporaciones identificaron una finca ubicada sobre la calle Cañada del Rosal, al cruce con Cañada Oriente, donde presuntamente operaba el grupo y se realizaban actividades relacionadas con la venta y consumo de estupefacientes.

Las autoridades desplegaron un operativo de intervención de alto impacto con apoyo aéreo y presencia táctica en el lugar. Al notar la llegada de los elementos de seguridad, tres personas intentaron escapar; sin embargo, lograron ser interceptadas por los oficiales.

Uno de los sospechosos fue capturado en la azotea, mientras que los otros dos fueron localizados dentro de la cochera de la finca, la cual, según el reporte, no contaba con puerta.

Más de 100 dosis de droga fueron decomisadas durante operativo conjunto en Tonalá

Durante la revisión realizada conforme a protocolo y con apoyo del Escuadrón Canino, los elementos aseguraron más de 100 dosis de aparente crystal, marihuana y piedra base de cocaína.

Autoridades señalaron que parte de la droga se encontraba oculta dentro de envolturas de frituras, además de localizar aproximadamente 30 pipas de vidrio presuntamente utilizadas para el consumo de marihuana.

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Los detenidos fueron identificados como Jonathan “N”, de 30 años; Jorge “N”, de 44; y Angélica “N”, de 40 años, quienes quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público.

De acuerdo con autoridades estatales, el despliegue coordinado implementado en Tonalá desde el pasado 5 de mayo suma ya seis personas detenidas como parte de las acciones enfocadas en combatir delitos relacionados con narcomenudeo y violencia en el municipio.

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