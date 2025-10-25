Saldo de un joven fallecido y dos heridos dejó una riña ocurrida durante la noche en el municipio de Zapopan.

Los hechos fueron reportados en el cruce de la avenida Mariano Otero y la calle Granate, en la colonia Rinconada del Sol, del municipio zapopano.

Autoridades municipales recibieron el reporte al 911, por lo que se canalizó a personal policiaco, quienes a su arribo al punto, localizaron a tres jóvenes lesionados, quienes tenían heridas causadas por arma blanca.

Por ello, se solicitó apoyo de personal de servicios médicos y al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja mexicana, quienes corroboraron la muerte de uno de los lesionados.

Testigos refirieron que momentos antes, en el sitio, se habría llevado a cabo una concentración de aficionados de futbol y una serenata.

Posteriormente, se suscitó una riña colectiva donde dichos jóvenes fueron partícipes junto con otros hombres, estos últimos los agredieron con armas blancas para posteriormente darse a la huida a bordo de tres vehículos.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de alguno de los agresores de las víctimas, por lo que se seguirán las indagatorias por parte de elementos del Ministerio Público, mientras que se seguirá brindando atención médica a los lesionados.

Te puede interesar: Estas son las ubicaciones de las próximas sucursales de Costco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB