La Policía Vial informó del aseguramiento de vehículos y motocicletas tras distintos operativos llevados a cabo durante la madrugada de este sábado en el Área Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo fue inhibir conductas de riesgo en la vía pública y garantizar la integridad de la ciudadanía.

Alrededor de las 01:00 horas de este sábado, elementos de la Policía Vial atendieron un reporte relacionado con la práctica de arrancones sobre la avenida Lázaro Cárdenas al cruce con Juan de la Barrera, en la colonia La Nogalera de Guadalajara.

En el sitio, se detectó a un grupo de vehículos reunidos para realizar maniobras que ponían en riesgo a participantes, peatones y automovilistas. Resultado de dicho aseguramiento hubo saldo de 1 motocicleta y 10 vehículos detenidos.

Casi de forma paralela, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos se implementó un dispositivo para la aplicación de procedimientos a motocicletas y vehículos que infringen la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

El operativo contó con un estado de fuerza superior a 30 oficiales de la Policía Vial Estatal, Policía del Estado, Policía Metropolitana y el área de Movilidad municipal.

La acción —que tuvo como finalidad detectar vehículos irregulares y evitar maniobras temerarias que pongan en riesgo a terceros—, arrojó un saldo de 74 motocicletas detenidas, de las cuales, 36 no contaban con placas; el resto fue debido a que sus conductores no portaban casco protector.

Adicionalmente, oficiales de la Policía Vial aseguraron 3 motocicletas más en los cruces de avenida Federalismo y Periférico, tras detectar a los conductores realizando arrancones en la vía pública.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

