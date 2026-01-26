La mañana de este lunes vecinas y vecinos de la zona conocida como " Pueblo Quieto ", en Guadalajara, se vieron sorprendidas por un fuerte operativo montado por autoridades de los tres niveles de gobierno.

El dispositivo comenzó desde alrededor de las 07:00 horas, en la zona de Jardines del Bosque, en el cual colaboran autoridades como la Fiscalía de Jalisco, la Policía del Estado, la Policía de Guadalajara, Guardia Nacional y Ferromex, entre otros.

Hasta el momento no se ha informado el sentido del operativo, pero de manera extraoficial se supo que se realiza un cateo a cuatro domicilios, teniendo como resultado al menos siete personas retenidas , cuya situación legal se definirá en las próximas horas.

Lee también: Vinculan a proceso a sujeto señalado por robar una casa en diciembre

También se supo que se han asegurado diversos artículos, como equipo táctico y algunas armas, así como diferentes dosis de droga . Se espera que una vez concluido el dispositivo las autoridades estatales puedan brindar mayor información sobre el mismo y sus resultados.

Pueblo Quieto: Breve semblanza

Pueblo Quieto es una zona federal situada en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, muy cerca de la zona de Chapultepec. Se encuentra a un costado de las vías del ferrocarril sobre avenida Inglaterra, entre Niños Héroes y Mariano Otero, y aunque no es una colonia propiamente constituida, sino que ha sido el nombre que se le ha dado debido al comportamiento de la zona.

Desde enero de 2022 que no se realizaba un operativo de tal magnitud en esta zona, aprovechada por delincuentes para cometer toda clase de ilícitos, cuando elementos de la Policía de Guadalajara, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano emprendieron un operativo "con la finalidad de regresar el orden a esta zona de la colonia Jardines del Bosque", ante los hechos de inseguridad que por años se han presentado en el sitio, según informó el entonces coordinador estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF