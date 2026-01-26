Presentan avenida Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en Tonalá

Los gobiernos de Jalisco y de Tonalá anunciaron la presentación de la avenida "Jorge Aristóteles Sandoval Díaz", en honor al ex gobernador del estado, quien fue asesinado en el mes de diciembre de 2020 en el municipio de Puerto Vallarta.

La vialidad está ubicada al cruce del Periférico oriente, entre las colonias Jalisco IV Sección y San Gaspar, e n el municipio de Tonalá. En el lugar también fue presentado un busto del ex mandatario sobre el camellón de la vialidad.

Lemus destaca el legado de Jorge Aristóteles Sandoval

El gobernador Pablo Lemus destacó el legado que dejó el ex mandatario, pero también aseguró que la actitud permitirá recordar a los gobernantes. "No los recordarán por las obras de infraestructura que hicieron porque esto se confunde en el tiempo. Ya no sabes quién hizo cada cosa. Los recordarán siempre por su actitud, por su amabilidad, por su cercanía, por estar siempre al pendiente de la gente y yo creo que es como recordamos a Jorge Aristóteles Sandoval".

Sergio Chávez, alcalde de Tonalá, resaltó la trayectoria de Aristóteles Sandoval, a quien aseguró consideraba su amigo, así como el apoyo que brindó al municipio durante su gestión como gobernador. "Las obras pequeñas, medianas y grandes que aportó a Tonalá como la transformación de la avenida Tonaltecas, el paseo Guardianes de la Reina, obras de servicios básicos para la zona sur de Tonalá con el programa que él llamó 'Vamos Juntos'. Gracias a él se construyó la Cruz Verde Tonalá sur y se sentaron las bases para la Cruz Verde norte", dijó el alcalde.

Cleopatra Sandoval, hermana del ex gobernador, dijo que su hermano era "cercano a la gente", resaltando que también fue un gran aliado y representante. Lorena Arriaga, viuda del ex mandatario, agradeció la iniciativa y que hayan reconocido el legado del ex gobernador, así como el apoyo que han recibido por parte del actual gobernador del Estado.

El Caso Aristóteles Sandoval no está cerrado: Lemus

El caso del asesinato del ex gobernador no está cerrado, señaló Pablo Lemus, quien aseguró que el magnicidio sigue siendo investigado e incluso dijo, ha pedido colaboración de la federación. "Estamos pidiendo colaboración del Gobierno federal e incluso podría ser con el gobierno de los Estados Unidos, por las últimas detenciones y los últimos traslados que se han dado hacia aquel país". Lemus reiteró que la instrucción que ha dado el fiscal del Estado Salvador González de los Santos es continuar con las indagatorias respecto al caso, hasta llegar a las últimas consecuencias.

