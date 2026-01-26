Desarticulan célula delictiva en La Chona; integrantes son señalados de extorsiones y robos

Este lunes la Secretaría de Seguridad del Estado dio a conocer la aprehensión, en Encarnación de Díaz, de cinco personas, quienes son señaladas de configurar una célula delictiva que operaba, principalmente en la región, para la comisión de distintos ilícitos de alto impacto.

La detención se logró luego de una intensa movilización llevada a cabo por las Fuerzas de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), cuyo resultado derivó en cinco hombres de distintas edades, de quienes no se ha brindado mayor información, y quienes ya fueron trasladados a instalaciones de alta seguridad.

Según la información preliminar, a estas cinco personas se les señala de conformar una célula delictiva dedicada a la extorsión, robo a carga pesada, robo de vehículo y narcomenudeo, que operaba principalmente en el Estado de Jalisco y Guanajuato.

El dispositivo también arrojó el aseguramiento de diferentes armas de alto poder, largas y cortas, chalecos antibalas, ropa táctica, y distintos vehículos con reporte de robo con matrículas de Guanajuato y Aguascalientes.

