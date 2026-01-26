El pasado 19 de diciembre, el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, reveló que, tras resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Grupo Salinas, perteneciente a Ricardo Salinas Pliego, sería notificado para realizar el pago por 51 mil millones de pesos en impuestos , conforme al Código Fiscal de la Federación.

Este 26 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que Salinas Pliego ya se acercó al SAT el pasado jueves y mostró su deseo de pagar la millonaria suma al Gobierno de México .

Salinas pagará al SAT, es oficial

"Ellos [Grupo Salinas] se presentaron el jueves al SAT, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación, [sino] del alcance de las disminuciones con base a la Ley", aseveró la Mandataria.

Parte de los derechos que le corresponden al empresario mexicano en este asunto legal son que, en caso de mostrar intención de pago, podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales.

De acuerdo al orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser hasta de 39 % de conformidad con la ley .



Información compartida durante "La Mañanera". YT / Claudia Sheinbaum Pardo

La Presidenta declaró que Salinas Pliego, al ser ciudadano mexicano, tiene los mismos derechos que cualquier contribuyente a obtener descuentos y planificaciones de pago porque planteó ante el SAT su “deseo de pagar”.

“[…] al plantear su deseo de pagar, se abre el espacio. Esperamos que ocurra esta semana y [se decida] cómo van a pagar, es lo que está en este momento en la mesa”, dijo.

La Jefa del ejecutivo aseveró que el empresario cuenta con esta semana para saldar la deuda ante el fisco mexicano, de lo contrario, se tomarán acciones legales, las cuales no detalló .

La resolución de la SCJN

El pasado mes de diciembre, Dagnino explicó en conferencia de prensa los motivos legales que derivaron en una notificación a Grupo Salinas por el millonario pago de impuestos.

"Tras la resolución definitiva de la [Suprema] Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que en enero de 2026 se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos [...] Es importante mencionar que, de acuerdo al Artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa [...] por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes", dijo el funcionario.

Detalles que derivaron esta resolución

Del año 2018 al 2013, el SAT determinó adeudos de ISR correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009, 2010,

2011, 2012 y 2013. Luego de esto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó las resoluciones de esta dependencia.

Este año, el 13 de noviembre, SCJN desechó los últimos recursos legales (amparos) del Grupo Salinas y confirmó la actuación de los organismos administrativos anteriores, mismos que se resolverán hasta enero del siguiente año tras la notificación hoy anunciada.

FF