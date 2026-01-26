Este lunes la Fiscalía de Jalisco dio a conocer el caso de un sujeto que presuntamente ingresó y sustrajo de manera ilegal diversos objetos de una casa habitación, por lo que fue detenido por un guardia de seguridad para después entregarlo a la policía municipal en Zapopan.

A partir de ello es que comenzaron las investigaciones por parte de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, que permitieron su vinculación a proceso, donde permacerá varios meses mientras se llevan a cabo las indagatorias complementarias.

Los hechos se registraron la noche del pasado 30 de diciembre en la colonia Jacarandas del municipio de Zapopan; un guardia de seguridad privada realizaba labores de vigilancia se percató de la presencia de un extraño al interior de uno de los domicilios.

"Al observar que el hombre registraba el inmueble, reportó la situación al número de emergencias 911 para recibir apoyo. Tras unos momentos, se presume que el sujeto habría tomado posesión de algunos objetos de un domicilio antes de pretender huir del lugar; sin embargo, el guardia de seguridad interceptó su trayecto y lo retuvo hasta la llegada de los policías", explicó la Fiscalía del Estado.

Durante la inspección se recuperaron los objetos sustraídos, mientras que el señalado fue puesto en custodia y trasladado ante el Agente del Ministerio Público; una vez que se integró la carpeta de investigación, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual calificó como legal la detención en flagrancia, añadió.

ESPECIAL / FISCALÍA DE JALISCO

En la audiencia de continuación desahogada recientemente, se resolvió la vinculación a proceso de Vicente "N", donde la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación presentó los datos de prueba que acreditan la existencia de un hecho delictivo y la probable responsabilidad del detenido en su comisión.

"Ante ello, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso al detenido por el delito de robo calificado y como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, se impusieron ocho meses de prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las investigaciones", finalizó la Fiscalía Estatal.

